A padlóról jöhet vissza Argentína: megvan a megegyezés a hitelezőkkel

Argentína megállapodásra jutott három hitelezői csoporttal 65 milliárd dollárnyi adósságának átütemezéséről – jelentették be kedden. A gazdasági minisztérium közleménye szerint a megegyezés jelentős könnyítést jelent majd az országnak.

Áprilisban jelentette be Argentína, hogy három évre felfüggeszti a lejáró adósságának törlesztését, azóta csak az volt a kérdés, hogy

rendezett vagy rendezetlen államcsőd lesz-e.

Az utóbbi hónapokban úgy tűnt, hogy kevés az esély a rendezett csődre, a befektetők ugyanis elutasították a kormány ajánlatait. Voltak olyan pletykák, hogy közelednek az álláspontok, de így is meglepetés a keddi bejelentés.

A megállapodás értelmében Argentína megváltoztatja néhány állampapírjának lejárati dátumát. Fontos szempont, hogy ezzel nem emelkedik majd az ország törlesztési terhe, a kötvénytulajdonosok viszont biztonságosabb adósságot kapnak. A Wall Street Journal forrása szerint a megegyezés annak is köszönhető, hogy az évek óta a csőd szélén táncoló Argentína kötvényeibe sok befektető nyomott áron szállt be, akik most az átstrukturálással profitot tudnak realizálni.

A kormány határideje éppen kedden járt volna le a megállapodásra, Marrtin Guzmán pénzügyminiszter korábban azzal helyezett nyomást a kötvénytulajdonosokra, hogy kijelentette: nem javítanak ajánlatukon, ha nem lesz megegyezés, akkor inkább a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordulnak az adósság átütemezése érdekében. Az ország jelenleg is tartozik 44 milliárd dollárral a szervezetnek, mely korábban fenntarthatatlannak minősítette az argentin adósságterhet.

A mostani megállapodás részletei egyelőre nem ismertek, de ezzel újra megnyílhat az út Argentína számára a tőkepiacok felé.

A megegyezés értelmében Argentína új 2030-ban és 2038-ban lejáró euró- és dollárkötvényekre cseréli papírjait. Arról egyelőre nincs hír, mekkora tőke- és kamatcsökkenéssel kell számolniuk cserébe a befektetőknek. Ezzel gyakorlatilag a következő évek törlesztési terhét csökkentik jelentősen, a lejáró papírokat sokkal hosszabbakra cserélik. Az új kötvények kondíciói azonban egyelőre nem ismertek.

Egyelőre az sem derül ki a gazdasági minisztérium közleményéből, pontosan melyik hitelezőkkel jutottak egyezségre. Mindenesetre a mostani kondíciókkal további húsz nappal meghosszabbították a megállapodás határidejét a többi kötvénytulajdonossal.

Vagyis egyelőre korai teljes áttörésről beszélni, de az első pozitív jelként mindenképpen felfogható a megállapodás.

A WSJ forrása szerint a koronavírus-járványnak is szerepe lehetett a mostani megállapodásban, ugyanis a befektetők beláthatták, hogy az utóbbi majdnem 100 év legnagyobb gazdasági és egészségügyi válsága közepette nem keménykedhetnek az országgal.

A fentiektől függetlenül Argentína csődbe ment, hiszen nem fogja az eredetileg megállapított összeget az eredeti időpontban visszafizetni, de így lehetőség nyílt a rendezett államcsődre, ami nem okoz még nagyobb káoszt.

Címlapkép: Getty Images