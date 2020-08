Aggályos az orosz koronavírus-vakcina a WHO szerint

Az Egészségügyi Világszervezet felszólította Oroszországot, hogy a nemzetközi irányelveket kövesse a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésekor. A WHO lépésének előzménye, hogy Oroszország közölte: októberben megkezdik az oltásokat.

Néha egyes kutatók azt állítják, találtak valamit, ami természetesen nagyszerű hír – nyilatkozta Christian Lindmeier kedden újságíróknak -, de aközött, hogy találunk valamit és sejtéssel bírunk arról, hogy egy vakcina működik, illetve aközött, hogy végigmegyünk a fejlesztés minden fázisán, nagy különbség van.

A napokban az orosz kormány bejelentette: elkezdték a tömeges oltások előkészítését. Az orosz vakcina azonban nem található meg azon a hat oltóanyagot tartalmazó listán, amelyet a WHO állított össze a három kritikus próbán átesett vakcinákról, e szükséges próbák között a széleskörű emberi tesztelés is megtalálható - számolt be a BBC.

Címlapkép: Getty Images