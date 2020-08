Emiatt a térkép miatt nem alszik most nyugodtan Trump: megalázó vereséget szenvedhet a választáson

Jelentős vereséget szenvedne Donald Trump, ha most lenne az elnökválasztás. Azok közül a tagállamok közül, ahol a republikánus elnök 2016-ban nyert, többen ma már egyértelmű Biden-fölényt mérnek, és a hagyományosan republikánus tagállamok közül sok csatatér-állammá vált.

Az amerikai választási térkép a jelenlegi mérések szerint egyértelműen Joe Biden győzelmét vetíti előre Donald Trump jelenlegi elnökkel szemben. A járvány megjelenése és kezdeti gyors terjedése eleve rontotta Trump esélyeit, a rasszizmus elleni tüntetések pedig tovább rombolták az elnök népszerűségét. Az országos szintű közvélemény-kutatások jelentős Biden-előnyt mutatnak, de az amerikai választási rendszer miatt csak ebből nem indulhatunk ki.

Az elnökválasztásig még három hónap van hátra, ennyi idő alatt pedig Biden előnye akár el is olvadhat. A CNN a választási rendszert, a pollokat, az elköltött kampánypénzek és belső források véleményét is figyelembe véve összegyűjtötte, hogy mekkora is a demokrata jelölt előnye.

Az év elején látott minimális Trump-előny a választási térképen teljesen eltűnt, a szükséges 270 elektori szavazat szinte elérhetetlen távolságban van az elnök számára.

Biden eközben magabiztosan vezet a hagyományosan demokrata államokban, a korábbi csatatér-államok közül több helyen is egyértelmű a fölénye, míg olyan államok is billegő tagállamokká váltak, ahol korábban megkérdőjelezhetetlen volt a republikánusok győzelme.

Forrás: CNN

2016-ban például Pennsylvaniában és Michiganben is Trump diadalmaskodott, már nem csatatér-államnak, hanem a demokraták felé hajló körzetnek számít, az innen érkező 36 elektori szavazat így Bident segítené. Virginia a demokraták felé hajló államból egyértelműen demokrata állammá vált, míg például Gerogia, Ohio, Maine korábban republikánusok felé billenő tagállam volt – a lap most csatatár-államnak minősítette ezeket.

A jelenlegi előrejelzés szerint Trump 125 elektori szavazatra számíthat biztosan, ezekben az államokban aligha változik a helyzet novemberig, emellett azokban a tagállamokban, ahol bár nem lefutott a verseny, de Trumpnak nagyobb esélye van a győzelemre, mint Bidennek, a republikánus elnök 45 szavazatra számíthat. Jelenleg így 170 szavazatot szerezne az elnök, ami nagyon messze van a megválasztáshoz szükséges 270-től.

Biden eközben 203 „biztos” elektori szavazatra számíthat jelenleg, 16 tagállamban és a fővárosban ugyanis nagyon kevés esélye van Trumpnak. Ehhez jönnek még azok a tagállamok, ahol Bidennek nagyobbak az esélyei, akkor további 65 elektori szavazattal már 268-ra nő a demokrata jelölt elektori szavazatainak száma – azaz csak kettőt kell szereznie a további 100 elektort adó csatatér-államból, hogy győzzön.

Azaz ha Biden behúzza azokat a tagállamokat, ahol jelenleg szignifikáns mértékű az előnye, akkor Trumpnak mind a 7 csatatér-államot be kéne húznia, hogy megőrizhesse a hivatalát.

A csatatér-államok a következők (zárójelben az elektori szavazatok):

Arizona (11)

Florida (29)

Georgia (16)

Maine (1)

Észak-Karolina (15)

Ohio (18)

Wisconsin (10)

Címlapkép: Getty Images