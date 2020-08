Kezd talpra állni a magyar kiskereskedelem a tavaszi megrendülés után

Éves alapon már stagnált júniusban a magyar kiskereskedelmi forgalom volumene a naptárhatástól megtisztított adatok szerint, mivel a nem-élelmiszer jellegű forgalom érdemben nőtt, miközben az élelmiszer jellegű forgalom kissé, az üzemanyagok forgalma jelentősen csökkent – derült ki a KSH adatközléséből.

Érdemes emlékeztetni rá, hogy a kiskereskedelmi üzletek 2020. júniusban már járványügyi korlátozások nélkül lehettek nyitva az egész országban, így forgalmuk volumene a nyers adat szerint 0,8%-kal bővült, naptárhatástól megtisztítva lényegében nem változott az előző év azonos időszakihoz képest (-0,1%-kal csökkent).

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben 1,5, az üzemanyag-kiskereskedelemben 10,9%-kal csökkent, a nemélelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben viszont 4,9%-kal nőtt az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene éves alapon.

Az év első felében a forgalom volumene szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint 1,3%-kal nagyobb volt az előző év azonos időszakinál.

A KSH adatai szerint 2020. júniusban, az előző év azonos időszakához viszonyítva, naptárhatástól megtisztítva:

Az országos kiskereskedelmi üzlethálózat, valamint a csomagküldő és internetes kiskereskedelem forgalma nem változott.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 1,5%-kal csökkent. Az élelmiszer-kiskereskedelem 75%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,4, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,5%-kal mérséklődött.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 4,9%-kal növekedett. Bővültek az eladások az iparcikk jellegű vegyes (15%), a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk- (9,6%), valamint a bútor-, műszakicikk-üzletekben (4,2%). A forgalom volumene csökkent a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer- (–4,9%), a textil-, ruházati és lábbeli- (–14%), valamint a használtcikk-üzletekben (–27%).

Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból júniusban 7,3%-kal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 30%-kal emelkedett, folytatva az évek óta tartó bővülést.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalmának volumene 10,9%-kal csökkent.

A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és járműalkatrész-üzletek eladásai 7,7%-kal estek vissza.

Amennyiben fix bázison, a 2015-ös átlagforgalom volumenéhez viszonyítva nézzük, hogy mi is történt a koronavírus-járvány hatására a magyar kiskereskedelemben, akkor az alábbi kép mutatja ezt be jól. Áprilisban, a járvány miatti korlátozások mellett 18%-pontos szakadás következett be a márciusi volumenhez képest, de még így is 12%-kal magasabb volt a volumen, mint 5 évvel ezelőtt az év egészében. Ezután májusban a megindult élénkülésnek köszönhetően már a 2015-ös szintet 20%-kal haladta meg a volumen, júniusban pedig több mint 24%-kal.

Gyors élénkülésnek lehetünk tehát tanúi a magyar kiskereskedelmi forgalomban, igaz továbbra is emlékeztet a válságra az, hogy az üzemanyag forgalom még a tavaly nyári szintnél 10%-kal kevesebb, ami a visszafogott mobilitási hajlandóságra, a home office tömeges megmaradására is utal. Ezt egyébként a a Google mobilitási adatai is mutatják, illetve arról sem szabad megfeledkezni, hogy összességében nagyon úgy néz ki, idén azért nagy fogyasztási sokkon mennek keresztül a magyar háztartások:

Amennyiben az év első felének folyamatait vizsgáljuk, a KSH adatai szerint:

A kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 1,3%-kal emelkedett

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 4,6, a nemélelmiszer-kiskereskedelemben 2,1%-kal nőtt, az üzemanyag-kiskereskedelemben 11,3%-kal csökkent az értékesítés volumene.

Címlapkép forrása: Getty Images