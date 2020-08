Koronavírus: 17 fertőzöttet találtak Pápán

Szerda délutáni sajtótájékoztatón jelentett be Áldozó Tamás polgármester, hogy a tegnapi 9-ről, ma délutánra 16-ra nőtt a koronavírus fertőzöttek száma, később a facebook-on 17-re módosította a számot.

Áldozó Tamás polgármester ma délután tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tegnapi 6 pápai és 3 Pápa környéki igazolt fertőzött betegek száma mára 16-ra ugrott, de a sajtótájékoztató után közösségi oldalán már 17-re módosította a fertőzöttek számát. Számos teszt még kiértékelés alatt van - írja a infopapa.hu.

Az erzsébetvárosi városrész óvodájában rendkívüli intézkedéseket vezettek be, miután az egyik óvónőnél igazolták a vírus jelenlétét. Egy otthonházból elküldött minták közül pedig egy ápolt esetében lett pozitív az eredmény. Folytatódnak a kontaktkutatások, több tucatnyi pápai minta van jelenleg is ellenőrzés alatt. Készülnek arra, hogy ha szükséges, más önkormányzati intézményben is rendkívüli intézkedéseket hajtsanak végre. A pápai kórházban már korábban látogatási tilalmat vezettek be.