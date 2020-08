Ausztria nem javasolja a Spanyolországba való utazást

Az osztrák külügyminisztérium is csatlakozott ahhoz az állásponthoz, hogy nem javasolja állampolgárai számára a Spanyolországba való utazást, kivéve a Baleár- és Kanári-szigeteket – írja a Reuters.

A koronavírus aggasztó ütemű terjedése miatt Spanyolországban az osztrák kormány sem javasolja állampolgárai számára az odautazást. Hétfőtől azok, akik Spanyolországból jönnek az országba, negatív koronavírus-teszttel kell rendelkezniük a belépéshez.

Spanyolországot korábban a britek, a németek és a svájciak is az aggodalomra okot adó országok közé sorolták, ehhez az állásponthoz csatlakozott most Ausztria is.

A spanyoloknál a vírus terjedése valamelyest lassult, miután az ottani kormány az egyik legszigorúbb intézkedést vezette be Európában a koronavírus megfékezése érdekében. Az új esetek száma ennek ellenére is elkezdett újra emelkedni, szerdán 1772 új esetet találtak.

Ausztriában eddig 21 689 koronavírusos esetet regisztráltak és 719 halálesetet. Szerdán 148 új eset volt, július 30. óta a legmagasabb napi fertőzésszám.

Ausztriában jelenleg utazási korlátozások vannak érvényben Albániával, Boszniával, Koszovóval, Montenegróval, Észak-Macedóniával, Szerbiával, Bulgáriával és Romániával szemben.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 08. 05. Koronavírus: sárga besorolású lett Spanyolország

Címlapkép: Shutterstock