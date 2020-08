Riadót fújt Bill Gates: egy olyan válság van előttünk, ami sokkal rosszabb lesz, mint a koronavírus

Bill Gates szerint szörnyű a mostani koronavírus-helyzet, de ennél csak sokkal nagyobb és pusztítóbb válsággal néz szembe az emberiség.

2060-ra a klímaváltozás ugyanolyan halálos lehet, mint a COVID-19, 2100-ra pedig ötször olyan halálos

- írta blogjában Bill Gates. A Microsoft társalapítója cselekvésre sürgeti a kormányokat klímaváltozás-ügyben, ugyanolyan sürgős lépésekre van szükség szerinte, mint a koronavírus-válság kapcsán. Ha nem teszik meg a világ kormányai a szükséges intézkedéseket, a hatás sokkal pusztítóbb lehet, mint a koronavírusé.

Gates becslése szerint a 100 ezer főre jutó, koronavírus miatti halálozások száma 14 főre tehető. Az évszázad végére, ha ugyanilyen ütemben nő a széndioxid-kibocsátás, további 73-mal nőhet a 100 ezer főre vetített halálozások száma, csakhogy ezúttal a globálisan növekvő hőmérséklet miatt.

Bármilyen szörnyű is a mostani pandémia, a klímaváltozás sokkal rosszabb lesz – írja.

A milliárdos üzletember szerint 20 éven belül a klímaváltozás okozta gazdasági kár ugyanolyan rossz lesz, mintha minden évtizedben lenne egy COVID-19 világjárvány.

Gates úgy véli, a mostani válságból sokat lehetne tanulni és az ebből szerzett tudást fel lehetne használni ahhoz, hogy a klímaváltozást a megfelelő eszközökkel közelítsük meg. Szerinte azoknak az országoknak kellene a legtöbbet tenniük a klímaprobléma megoldásáért, amelyek a leginkább hozzájárulnak a levegőszennyezéshez.

Címlapkép: Mike Cohen/Getty Images for The New York Times