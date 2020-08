Koronavírus: nagy bajok várnak még Amerikára az első számú járványszakértő szerint

Akár még a novemberi választások előtt lehet vakcina a koronavírus-fertőzés ellen - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtök reggel egy rádiós interjúban. Közben a Fehér Háznak tanácsokat adó járványügyi szakemberek csütörtökön a vírusfertőzöttek számának várható emelkedésére figyelmeztettek.

Az elnök először úgy fogalmazott, hogy még az év vége előtt készen lehet alkalmas oltóanyag, mire a Fox rádió műsorvezetője rákérdezett: ez megtörténhet akár még a novemberi választások előtt? Trump erre válaszolt igennel, hozzátéve, hogy "bizonyos körülmények között".

Trump optimistán nyilatkozott a koronavírus okozta Covid-19 kezelésére vonatkozó terápiákról.

Utalva arra, hogy az amerikai Moderna laboratórium a kínai kormánnyal kapcsolatban álló hackerek célkeresztjébe került, az újságíró felvetette, hogy vajon Kína hozzáférhetett-e amerikai laboratóriumok és gyógyszergyártók vakcina-kutatásainak eredményeihez. Donald Trump úgy fogalmazott: ezt nem mondhatja bizonyossággal, de elképzelhető.

Az amerikai kormányzat egyébként szerdán jelentette be, hogy egymilliárd dollárral támogatja a Johnson & Johnson amerikai vállalatcsoport oltóanyag-fejlesztési programját. Ezzel 9,4 milliárd dollárra emelkedett az az összeg, amelyet a Trump-kormányzat vakcinafejlesztési programokba ruházott be eddig. Washington 100 millió adag vakcinára már szerződést kötött a marylandi Novavaxszal, a New York-i székhelyű Pfizerral, a francia Sanofival és a brit AstraZenecával is, de ezeken kívül további gyógyszergyárakkal is tárgyalásokat folytat.

Amerikai járványügyi szakemberek szerint előrehaladott szakaszban vannak a kísérletek a massachusettsi Moderna biotechnológiai cégnél is. Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója és a Fehér Ház járványügyi tanácsadói testületének egyik tagja még szerdán, a Harvard Egyetem által szervezett konferencián úgy fogalmazott: három hónapon belül 30 ezer ember részvételével megkezdik e vakcina bevizsgálását is.

Közben az Egyesült Államok több vidékén további óvintézkedéseket vezettek be a járvány terjedésének megakadályozása érdekében. Wisconsinban Tony Evers kormányzó kötelezővé tette a szájmaszk viselését a tagállam egész területén. New York városában pedig szerdán este Bill de Blasio polgármester azt jelentette be, hogy Andrew Cuomo kormányzó utasítására a városban 19 helyen - hidaknál, alagutaknál, a város határainál lévő fontos csomópontokon - állítanak fel ellenőrző pontokat, ahol a városba más tagállamokból érkezőket ellenőrzik. New York állam 30 amerikai tagállamot jelölt meg a járvány gócpontjaként, s aki onnan érkezik, annak vagy érvényes vírustesztet kell felmutatnia, vagy kéthetes karanténba kell vonulnia.

A Fehér Háznak tanácsokat adó járványügyi szakemberek csütörtökön a vírusfertőzöttek számának várható emelkedésére figyelmeztettek. Deborah Birx, a tanácsadó testület egyik tagja telefonon egyeztetett tagállami és városi tisztségviselőkkel, s elsősorban Baltimore, Atlanta, Kansas City és Portland vezetőinek figyelmét hívta fel a várhatóan "nagyon magas szintű" fertőzöttségre.

Anthony Fauci a CNN hírtelevíziónak adott interjújában kifejtette: a tesztelések során egyre több, tünetmentes emberről derül ki, hogy fertőzött. Ez azt jelzi szerinte, hogy "még nagy bajok várhatnak" az amerikaiakra.

A Fehér Ház adatai szerint kis mértékben növekedett az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma Chicagóban, Detroitban, Bostonban és a szövetségi fővárosban, Washingtonban. Ugyanakkor több déli tagállamban - így például Arizonában és Texasban - pillanatnyilag enyhül a járvány.

Csütörtökön Mike DeWine, Ohio republikánus kormányzója bejelentette: pozitív lett a vírustesztje. Oklahoma kormányzója, Kevin Stitt után ő a második kormányzó az Egyesült Államokban, aki megfertőződött. DeWine ezért le is mondta találkozóját Donald Trumppal, aki csütörtök délben érkezett az államba, ahol több rendezvényen, köztük egy clevelandi adománygyűjtő programon vesz részt.