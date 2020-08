Bill Gates 10 elképesztő jóslata, ami valóra vált

Bill Gates, a Microsoft-alapító filantróp szereti találgatni, hogy néz majd ki az emberiség jövője, sokan úgy vélik, hogy az informatikus megjósolta az idei Covid-válságot is. Az igazság az, hogy a modern operációs rendszerek egyik szülőatyja számos más dolgot is megjósolt korábban, sőt, 1999-ben egy komplett könyvet írt Üzlet @ gondolat sebességével címen, melyből nagyon sok gondolat végül megvalósult. A Business Insider gyűjtéséből szemezgettünk.

Mindenkinél lesz okostelefon

1999-ben még eléggé gyerekcipőben járt az okostelefon-technológia, Bill Gates viszont úgy látta, hogy 2020-ra mindenkinél lesz már „egy apró elektromos eszköz,” mellyel üzletelni tudnak, meg tudják nézni a híreket, repülőjáratokat, tőzsdéket vagy információt tudnak szerezni bármiről.

Okoshirdetések

Gates már az ezredforduló előtt úgy látta, hogy két évtizeden belül eljön az olyan hirdetések kora, melyek az internetező igényeinek megfelelő termékeket kínálnak, ezt a koncepciót az olyan oldalak, mint a Google vagy a Facebook a kialakításhoz szükséges töménytelen adatgyűjtéssel együtt meg is valósították.

Online toborzás

Bár az olyan online toborzóoldalak, mint a Jobserve vagy a Monster már a ’90-es évek eleje óta működnek, ezeket ekkor még csak egy viszonylag szűk szegmens használta. Gates azt jósolta a ’90-es évek végén, hogy a munkaadókat és munkavállalók különféle specializációk alapján online találnak majd egymásra és ebben is igaza lett: a mai üzleti életben már szinte megkerülhetetlen az internetes világ, vagy az olyan toborzási fórumok, mint a LinkedIn.

Közösségi média

Gates a ’90-es évek végén úgy látta, hogy mindenkinek lesz egy „privát weboldala,” melyen keresztül barátaival és családjával beszélgethet és ez valamennyire meg is valósult a közösségi média előretörésével. Ezekben az években még csak épphogy bontogatta a szárnyait a SixDegrees, a világ legelső közösségi oldala, a Facebook alapítására pedig 5 évvel a könyv megírása után került sor.

Online pénzügyi ügyintézés

Bill Gates azt is megjósolta, hogy az emberek online intézik majd a pénzügyeiket, itt fizetik a csekkjeiket és az orvossal is a neten keresztül érintkeznek. Az első két jóslat már jó pár éve megvalósult, az internetes orvosi ügyintézés elterjedéséhez viszont szükség volt egy globális egészségügyi válságra, mely elleni harcból egyébként Bill Gates is kivette a részét.

Árösszehasonlító oldalak

Könyvében azt írta Bill Gates, hogy létrehoznak majd olyan „árösszehasonlító oldalakat, melyek segítségével eltérő weboldalak kínálatait össze lehet majd hasonlítani és így az ember a számára legkedvezőbb árat tudja kiválasztani.” Ilyen oldalakból számtalan érhető már el az interneten, szinte minden termékkategóriában találhatunk olyan oldalt, amely a segítségünkre lesz ezen a téren.

Otthoni „okosasszisztensek”

Bill Gates az Alexát és a Google Assistantet is megjósolta a ’90-es évek végén. Mint akkor írta, lesznek olyan asszisztenseszközök, melyek különféle elektronikus eszközöket összekapcsolnak, majd az ezekből gyűjtött adatokkal értesítik a felhasználót, ha kell valamit vennie vagy valamilyen ügyet el kell intéznie.

Weboldalakra irányító hirdetések

Ma már a legtöbb TV-s reklámon feltünteti a weboldalát a hirdető, de ez nem volt mindig így, Bill Gates ennek megvalósulását is előre látta könyvében.

Online projektmenedzsment

Bill Gates arra számított, hogy a vállalati munkával kapcsolatos egyeztetések is többnyire online fognak zajlani, most ez a koronavírus-krízis miatt szintén megvalósult. Korábban is voltak persze olyan szoftverek, mint a Slack, az Asana vagy a Trello.

Mindennek lesz egy saját online fóruma

Bár internetes fórumok a ’90-es években is voltak, ezek közel sem voltak olyan egyszerűek, népesek és sokrétűek, mint ma. Bill Gates megjósolta azt, hogy lesznek olyan internetes fórumok, melyen kis, helyi közösségek tudják megvitatni az ügyeiket, ezekből számtalan van a közösségi médiában és azon kívül is. Arról is írt, hogy a sportokat a nézők élőben tudják majd kommentálni a megfelelő fórumokon és fogadni is tudnak majd a neten keresztül, ez szintén megvalósult.