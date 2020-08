Védi a gazdaságot a kormány: két nap alatt óriási összeget szórt ki a költségvetésből

Az elmúlt napokban két olyan kormányhatározat is megjelent, amelyekkel a kormány összesen 155 milliárd forintot csoportosított át a gazdaságvédelmi alap terhére. Ezzel már a teljes költés 1400 milliárd forint felett jár.

Az augusztus 6-i közlönyben megjelent forrásátcsoportosítás értelmében a kormány 41 milliárd forinttal csapolta meg a gazdaságvédelmi alapot, majd 7-i döntésével közel 114 milliárd forintot vont el a válságkezelési eszközből. De mégis mire költötte el ezeket az összegeket?

A Tihanyi Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatására ment 36 milliárd forint.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda pedig 5,3 milliárd forinttal növelhette a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatát.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium állami többletfeladatok finanszírozására kapott 8 milliárd forintot.

A Pénzügyminisztérium pedig a Beruházás Előkészítési Alapra kapott 2 milliárd forintot.

Az ITM Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatására 44,4 milliárd forint jut.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek igazgatása beruházási sora plusz 21,7 milliárd forintból gazdálkodhat.

A Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások esetében pedig a Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítésére és megvalósítására 13,3 milliárd forintot csoportosított át a kormány.

A Szegedi kézilabdacsarnok előkészítésére és megvalósítására pedig 11,2 milliárd forintot.

Programszerű magasépítési beruházásokra 2,5 milliárd forintot költ összesen most a kormány az alapból.

Így áll az alap

A Portfolio gyűjtéséből kiderül: bő 3 hónap leforgása alatt

a gazdaságvédelmi alap terhére már 1421 milliárd forintnyi kiadást kötött le a kormány.

Vagyis a kormány már régen kimerítette a 923 milliárd forintnyi forrást, amit különböző költségvetési átcsoportosítások után tett be az alapba. De ha a gazdaságvédelmi alap teljes 1346 milliárd forintos összegéhez (figyelembe vesszük a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 423 milliárd forintos összegét, amit nem érdemes, mert a bevételi és kiadási lábán is megjelenik az alapnak) viszonyítjuk ezt a költést, már akkor is meghaladta az alap keretét (a legutóbbi két kormányhatározatban foglalt kiadások következtében).

Vagyis most már azt mondhatjuk, hogy a kormány már nemcsak a járványügyi (eszközbeszerzési) kiadásokat költi fedezet nélkül, vagyis a deficit rovására, hanem a gazdaságvédelmi kiadásokat is a deficit emelésével finanszírozza.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy az idei költségvetés hiánya folyamatosan kúszik egyre feljebb és nem kizárt, hogy a GDP 7-8%-át is el fogja érni idén. A legutolsó pénzforgalmi deficitadatokról külön cikkünkben számoltunk be a héten:

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi