Itt a friss előrejelzés: a régióban csak Szlovákián üthetett nagyobbat a válság, mint rajtunk

Pénteken jelennek meg a második negyedéves GDP-adatok, így többek között a magyar gazdaságról is kiderül, mekkorát esett április és július között. Abban nincs kétség, hogy visszaesés lesz majd a korlátozások miatt, a régió többi országában is csak az a kérdés, mekkora lesz ennek mértéke. Az Erste Bank elemzői szerint Szlovákia után Magyarországon lehetett a legnagyobb a gazdaság zsugorodása.

Mindenhol beütött a járvány

Az már egy jó ideje sejthető, hogy a második negyedév lesz a legnehezebb időszak a gazdaságban, hiszen a koronavírus-járvány miatti lezárások március közepén kezdődtek és nagyjából májusig tartottak. Az első negyedévben 2,2%-ra lassult a magyar gazdaság éves növekedése, az előző negyedévhez képest viszont már 0,4%-kal zsugorodott a kibocsátás.

De az első negyedévben még csak kéthétnyi lezárás volt, utána viszont hónapokig hasonló korlátozások között éltünk, ami óhatatlanul rányomta a bélyegét a gazdaságra is. Ezt vetíti előre, hogy áprilistól az ipar termelés is jelentősen visszaesett, illetve a kiskereskedelmi fogyasztás is csökkent, főleg áprilisban.

A KSH péntek reggel kilenc órakor publikálja a második negyedéves GDP-adatot, mellyel kapcsolatban a kérdés tehát csak az, mekkora volt a visszaesés. Az Erste Bank elemzői szerint negyedéves összevetésben 12 százalékos lehetett a zuhanás, vagyis még az első negyedévhez képest is ekkorát eshetett a gazdaság. A tavalyi második negyedévhez képest pedig 10,8%-os lehetett a gazdaság visszaesése.