Kiderült, mennyien adatnák be maguknak a koronavírus elleni vakcinát Magyarországon

A magyarok szerint lesz koronavírus elleni védőoltás, és a többség úgy gondolja, legkorábban egy év múlva lesz elérhető mindenki számára. A lakosság 55 százaléka nagy valószínűséggel beadatná magának a jóváhagyást kapott vakcinát – derül ki az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) megbízásából végzett országos reprezentatív kutatásból, amely megerősítette, hogy a magyarok bíznak az új fejlesztésű, innovatív gyógyszerekben.

Te beadatnád magadnak a koronavírus elleni védőoltást?

Az AIPM kutatásának eredményei alapján a magyaroknak mindössze egyharmada (32%) gondolja, hogy egy évnél is korábban elérhető lesz mindenki számára a koronavírus elleni vakcina hazánkban. 50 százalék szerint egy év múlva, 16 százalék szerint pedig 2 év múlva vagy később lesz védőoltás.

A megkérdezetteknek mindössze 2 százaléka véli úgy, hogy nem lesz vakcina egyáltalán. Miközben a vakcina kifejlesztésében mindenki bízik, jobban megoszlik az emberek véleménye arról, hogy beadatnák-e maguknak a hatósági jóváhagyást kapott, más oltásokhoz hasonlóan biztonságos és alapos klinikai vizsgálatoknak alávetett védőoltást.

A magyarok többsége Covid-19 vakcinapárti: 55 százalék jelezte, hogy nagy valószínűséggel beadatná magának a védőoltást.

Az AIPM országos kutatása azt is felmérte, hogy milyen gyakran kapnak az emberek nem kötelező védőoltásokat, és melyek a leggyakoribbak ezek közül. A magyarok többsége (64%) még nem adatott be magának nem kötelező védőoltást. Kimagaslóan a leggyakoribb az influenza elleni (29%), amelyet a kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni (9%) és a járványos agyhártyagyulladás elleni (4%) védőoltás követ a listán. Azok körében, akik élnek a nem kötelező védőoltásokkal, legjellemzőbb az éves gyakoriság (44%), és csak 5 százalék jelezte az évente többszöri alkalmazást. Az emberek harmada (33%) öt évnél is ritkábban, 12 százalék kétévente, 7 százalék pedig ötévente adat be magának nem kötelezően előírt vakcinát.

Címlapkép: Getty Images