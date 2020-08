Koronavírus: átlépte a 20 milliót a fertőzöttek száma

Az ott élő őslakosok védelmének érdekében 2022-ig nem léphetnek be Ausztrália Északi Területére az ország koronavírus-járvány által erősen sújtott régióiból - jelentették be kedden a helyi hatóságok. Az államnak nem minősülő térségbe már korábban sem léphettek be a gócnak számító dél-ausztráliai Victoria államból és Sydney városából. Michael Gunner, a terület miniszterelnöke pedig az ABC ausztrál műsorszóró társaságnak adott interjújában úgy vélte, a korlátozásokat Ausztrália több más régiójára is ki kell terjeszteni. Leszögezte: a rendelkezéseket elsősorban az ott élő őslakosok védelmében hozzák, akiket a világ egyik legveszélyeztetettebb népcsoportjának nevezett. Hozzátette, hogy a határellenőrzés legalább 18 hónapig tart majd. (MTI)