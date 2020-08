Az Origo Filmstúdió területére az Egyesült Államokból érkező filmesek csak két negatív koronavírusteszt felmutatásával léphetnek be.

Magyarországon nem állt le a filmes élet a koronavírus-járvány miatt, az elmúlt hónapokban is azon dolgoztak, hogy a mintegy húszezer hazai szakembernek folyamatos munkát biztosítsanak - mondta Káel Csaba szerdán a budapesti Origo Filmstúdióban.A magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: újraindult a nemzetközi filmek forgatása Magyarországon, az Origóban jelenleg három nagy produkció, a Dűne, az UWOMT (The Unbearable Weight of Massive Talent), valamint a Birds of Paradise forog.

Az Origo Filmstúdió területére az Egyesült Államokból érkező filmesek csak két negatív koronavírusteszt felmutatásával léphetnek be.

A stábtagokat heti egyszer szűrik, de vannak olyanok is, akiket hetente háromszor.A magyar filmszakma 10 milliárd forintos állami költségvetési támogatást kapott, ehhez jön a televíziós és streamingelhető műfajokra plusz hétmilliárd, ami az eddigi legnagyobb összeg, amit a hazai mozgófilmes szakma kapott.

