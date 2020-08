Megjelent a kormány döntése az egészségipari stratégiáról, megvan az 5 pillér

A pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint kormány elfogadja az 5 pilléren nyugvó hazai egészségipar fejlesztésére irányuló stratégiát. A döntés részletesen szabályozza Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ezzel kapcsolatos feladatait. Ezek között szerepel a szektorban működő kkv-k több cikluson átívelő új támogatási rendszere, valamint például egy egészségipari kockázati tőkealap létrehozása.

A döntés egy átfogó egészségipari stratégia megalkotására ad lehetőséget a kormány illetékes tagjainak. Többek között ezeket a feladatokat osztotta ki a kormány az EMMI és az ITM vezetőjének, jellemzően idén október-november végi határidők mellett:

a magyarországi gyógyszerellátás biztonságának javítása és a hazai gyógyszeripar versenyképességének növelése, illetve a gyógyszeripari innováció támogatása érdekében készítsen előterjesztést,

dolgozzon ki cselekvési tervet a hazai gyógyszeripari kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységet végző vállalkozásokat hátrányosan érintő párhuzamos kereskedelem feltárására és visszaszorítására,

a XXI. századi egészségipari fejlesztések ösztönzésére, modern eljárások és termékek befogadására, gyorsítására és az ezzel összefüggő innovatív finanszírozási technikák bevezetésére,

az új, innovatív gyógyszerkészítmények és egyéb terápiák magyar betegek számára előnyös és gördülékenyebb hozzáférését lehetővé tevő együttműködés a V4 országokkal,

a Stratégiában megfogalmazott gyógyszeripart érintő feladatok első felülvizsgálatának eredményeire alapozva dolgozzon ki a hazai gyógyszeripari vállalatok versenyképességének javítására vonatkozóan javaslatokat,

a stratégiában megfogalmazott gyógynövényiparhoz kapcsolódó javaslatokat vizsgálja meg az EMMI minisztere az agrárminiszterrel közösen és készítsenek jelentést,

kiderül a határozatból, hogy az egészségiparban 5 területet azonosított a kormány , ahol egyébként megvizsgálják a jogszabályi környezetet: 1) orvostechnikai eszközipar, 2) gyógyszeripar, 3) biotechnológia, 4) eHealth háttéripar, 5) 21. századi új, innovatív területek

, ahol egyébként megvizsgálják a jogszabályi környezetet: 1) orvostechnikai eszközipar, 2) gyógyszeripar, 3) biotechnológia, 4) eHealth háttéripar, 5) 21. századi új, innovatív területek felülvizsgálják az egészségipart is érintő egészségügyi beszerzések gyakorlatát a betegbiztonság és a hazai fejlesztő és gyártóbázisok érdekei figyelembevételével. (Különösen a kis- és középvállalkozások esélyegyenlőségének megteremtése és a hazai piacon való érvényesülésük érdekében, továbbá vizsgálja felül a gyógyszerekre, valamint az orvostechnikai eszközökre irányuló közbeszerzési eljárások sajátosságait, „jó gyakorlatok” kialakításának lehetőségét.)

felülvizsgálják az egészségiparhoz köthető képzések tartalmát, infrastrukturális hátterét. Előterjesztés készül ezen szektorok szakképzett munkaerő-szükségleteiről,

megvizsgálják - a miniszterelnök kabinetfőnökének, a belügyminiszternek és az igazságügyi miniszternek a bevonásával - az egészségügyi adatvagyon kutathatóságának biztosítását és az egészségipar által történő hasznosítását,

és az egészségipar által történő hasznosítását, felülvizsgálják az egészségiparban működő kis- és középvállalkozások támogatási lehetőségeit , a szektor sajátosságait figyelembe véve a kis és közepes méretű vállalkozások gyors és fenntartható fejlődésének, hazai és nemzetközi versenyképességének biztosításáért. Ennek érdekében egy több cikluson átívelő támogatási rendszerről szóló előterjesztést dolgoznak ki a felek.

megvizsgálják egy egészségipari kockázati tőkealap létrehozásának lehetőségét , erre november 30-i határidőt kaptak a tárcavezetők (a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert is be kell vonni a kérdésbe). Ezen pont kapcsán érdemes felidézni a Portfolio Lantos Csaba és Várkonyi Attila egészségügyben aktív befektetőkkel készített májusi interjúját, ahol a két ismert üzletember arra hívta fel a figyelmet, hogy "az egészségügyi kutatások elején, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, nincs meg az a struktúra Magyarországon, hogy a kutatás új szakaszba léphessen. A portfóliószemléletű innovációfinanszírozásnak hiányzik ma az intézményes lába". Szerintük jelenleg van egy hiányosság a kutatás-fejlesztés-innováció hazai rendszerében, ami miatt a nagyon korai biotech, medtech cégeink, amelyek jellemzően egyetemekhez és kutatóintézetekhez kapcsolódnak, komoly nemzetközi versenyhátrányban vannak finanszírozási szempontból. Az új tőkealap felállításával elképzelhető, hogy épp ezt a hiányosságot akarja a kormány kezelni. kidolgozzák a nemzetközi jelentőségű gyógyhelyeken a piaci alapon finanszírozható és a közfinanszírozott szolgáltatások szétválasztását és minősítési rendszerét, továbbá a nemzetközi standardoknak és a hazai igényeknek megfelelően dolgozza át a természetes gyógytényezőkhöz kapcsolódó definíciókat,

, erre november 30-i határidőt kaptak a tárcavezetők (a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert is be kell vonni a kérdésbe). Ezen pont kapcsán érdemes felidézni a Portfolio Lantos Csaba és Várkonyi Attila egészségügyben aktív befektetőkkel készített májusi interjúját, ahol a két ismert üzletember arra hívta fel a figyelmet, hogy "az egészségügyi kutatások elején, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, nincs meg az a struktúra Magyarországon, hogy a kutatás új szakaszba léphessen. A portfóliószemléletű innovációfinanszírozásnak hiányzik ma az intézményes lába". Szerintük jelenleg van egy hiányosság a kutatás-fejlesztés-innováció hazai rendszerében, ami miatt a nagyon korai biotech, medtech cégeink, amelyek jellemzően egyetemekhez és kutatóintézetekhez kapcsolódnak, komoly nemzetközi versenyhátrányban vannak finanszírozási szempontból. Az új tőkealap felállításával elképzelhető, hogy épp ezt a hiányosságot akarja a kormány kezelni. kidolgozzák a nemzetközi jelentőségű gyógyhelyeken a piaci alapon finanszírozható és a közfinanszírozott szolgáltatások szétválasztását és minősítési rendszerét, továbbá a nemzetközi standardoknak és a hazai igényeknek megfelelően dolgozza át a természetes gyógytényezőkhöz kapcsolódó definíciókat,

a stratégia kialakítását támogatja külgazdasági és külügyminiszter, ugyanis feladata felmérni az egyes országok fejlesztéspolitikai eszközeit, amelyekkel saját egészségipari vállalkozásaikat támogatják,

erre alapozva az ITM-nek előterjesztést kell készítenie a hazai gyógyszergyártó bázissal rendelkező és kutatási-fejlesztési tevékenységet végző gyógyszeripari és biotechnológiai vállalkozások védelmére,

az ITM feladata meghatározni a hazai egészségipar kitörési pontjait, a külgazdasági miniszter pedig feltárja az egészségipar számára fontos réspiacokat,

optimalizálják az egészségipari vállalkozások számára elérhető pályázati rendszert ,

, elkülönítik 2021-től az Innovációs Alapon belül forrást az egészségtudományi, egészségipari innovációk és kutatások, továbbá az emberen végzett orvostudományi kutatások és klinikai vizsgálatok támogatása érdekében,

előterjesztés készül egy budapesti székhelyű biotechnológiai és egészségipari profilú Science Park alapításáról,

alapításáról, fontos feladat, hogy minden év szeptember 30-áig jelentést készítenek a miniszterek a stratégia végrehajtásának állásáról.

A mostani kormánydöntés nem előzmények nélküli. Tavaly szeptemberben jelentették be, hogy elkészült a stratégia és akkor még az volt a cél, hogy tavaly novemberre a kormány elé is kerül az átfogó javaslatcsomag. Ehhez képest történt most csúszás, azonban láthatóan a fő célok, feladatok nem változtak. A késés mögött az is állhatott, hogy a területért felelős EMMI és ITM alapvető kérdésekben nem értett egyet, és a vita nemcsak a színfalak mögött zajlott, hanem nyilvánosan is.

