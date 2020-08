Hevesen szidták Trumpot a demokraták az elnökjelölő konvención

A világjárványról beszéltek és Donald Trump amerikai elnököt ostorozták négynapos elnökjelöltállító konvenciójuk első napján, hétfőn az amerikai demokrata párti politikusok. Az eseményt nem élőben rendezték, a megszólalók videón jelentkeztek be.

A konvenciót nagyon rendhagyóan szervezték: a beszédet mondó politikusok és a hozzászóló civilek videón jelentkeztek be, vagy az otthonukból, vagy az utcáról, a wisconsini Milwaukee város konferenciaközpontjába. A rendezvény műsorvezetője Eva Longoria színésznő volt, aki az interjúk és beszédek közötti életképekről készült bejátszásokat is felvezette.

A beszédek és a hozzászólások rövidek voltak, mindenki nagyon dicsérte a várható elnökjelölt, Joe Biden magánemberi és politikusi erényeit, rövid filmbejátszásokkal elevenítették fel karrierjét. A rendezvény elején egy előre elkészített videót mutattak be, amelyen Joe Biden beszélget meghívott civilekkel. Majd megszólalt a májusban Minneapolisban rendőri intézkedés közben elhunyt afroamerikai George Floyd két testvére, egy fiatal lány, Kristin Urquiza, akinek az édesapja a koronavírus-fertőzés szövődményeiben hunyt el, és több civil, aki például az egészségbiztosítás, vagy a munkanélküliség gondjait ecsetelte.

Valamennyien bírálták Donald Trump elnököt. "Az én papám 65 éves egészséges ember volt, aki bízott Donald Trumpban és ezért az életével fizetett" - fogalmazott Urquiza. A rövid beszédet mondó politikusok - köztük Andrew Cuomo, New York állam kormányzója, Gretchen Whitmer michigani kormányzó, Amy Klobuchar minnesotai szenátor, Doug Jones alabamai törvényhozó, vagy a konyhájából bejelentkező Catherine Cortez Masto nevadai szenátor - nem a Demokrata Párt programját és elképzeléseit ecsetelte, hanem elsősorban Donald Trumpot ostorozta és általában a demokraták összefogásának és egységének fontosságát hangoztatta.

A jelenlegi elnök bírálatában csatlakoztak hozzájuk a meghívott republikánus vendégek, John Kasich, Ohio volt republikánus kormányzója, Christine Todd Whitman, New Jersey korábbi republikánus kormányzója, valamint Meg Whitman, a Hewlett-Pacard volt elnök-vezérigazgatója, egy korábbi kaliforniai kormányzóválasztás republikánus jelöltje, és Susan Molinari lobbista, aki az 1990-es években republikánus képviselő volt.

"Egész életemben republikánus voltam, de ez másodlagos fontosságú az ország iránt érzett felelősségemhez képest. Ezért döntöttem úgy, hogy megjelenek ezen a konvención. Mindannyian látjuk, hogy mi folyik ebben az országban, s bár egyetlen személy, vagy párt sincs birtokában az összes válasznak, de azt tudjuk, hogy csinálhatjuk a mostaninál jobban is" - mondta Kasich, aki egy réten rögzíttette a beszédét.

A megszólalók a koronavírus-járvány miatt kialakult válságos helyzetért Donald Trumpot tették felelőssé. Andrew Cuomo és Amy Klobuchar például azt állította, hogy az elnök késve cselekedett a járvány megfékezése érdekében. Általában megosztó és alkalmatlan politikusként írták le Trumpot, a texasi Beto O'Rourke, aki részt vett az elnökjelöltségért folytatott küzdelemben is, "az amerikai történelem legrasszistább politikusának" bélyegezte a jelenlegi elnököt.

Az első napot Michelle Obama volt first lady zárta, s előtte Bernie Sanders vermonti független szenátor mondott beszédet. Nyolcperces beszédében Sanders azt hangoztatta, hogy Trump elnöksége idején "gyökeret eresztett az önkényuralmi rendszer" az Egyesült Államokban. "A demokráciánk jövője a tét. A gazdaságunk jövője a tét, a Földünk jövője a tét" - mondta, elemzők szerint a tőle megszokott patetikus hangnemben. Michelle Obama úgy vélekedett, hogy Donald Trump "képtelen" felismerni, mire van szüksége az országnak. "Trump rossz elnök az országunk számára, és a dolgok csak még rosszabbak lesznek, ha nem Bident választják meg" - állította. Hozzáfűzte: Trump szerinte "egyszerűen nem képes arra, hogy az legyen, akire most szükségünk van".A volt first lady arra buzdította az amerikaiakat, hogy tegyék félre nézetkülönbségeiket és voksoljanak Joe Bidenre.

Címlapkép: Getty Images