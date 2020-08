Koronavírus: megugrott a fertőzöttek száma Horvátországban és Szlovéniában

A járványt követő korlátozó intézkedésekkel, határzárakkal márciusban felgyorsult a dominóeffektus, a Mol is alaposan megérezte a pandémia negatív hatásait, jelentősen visszaesett az üzemanyagértékesítés, a nemzetközi olajnagyhatalmak közti viaskodások következtében túlkínálatossá vált piacon rekordgyorsasággal esett az olajár, ilyenre 15 éves szakmai karrierjéből nem is emlékszik Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős ügyvezető igazgatója. A menedzser szerint azonban rövid távon az emberek viselkedése, a gazdaság dinamikája vissza fog rendeződni, az elmúlt hónapokban jól vizsgázott home office pedig nem megoldás mindenre, ebből a szempontból továbbra is van létjogosultsága az épülő Mol-székháznak. Ratatics Péterrel válságkezelésről, az otthon végzett munka számonkéréséről, iparági konszolidációról, a szektor részvényeinek árazásáról, az új székházról és a mobilitási szolgáltatások jövőjéről is beszélgettünk, utóbbival kapcsolatban elhangzott, hogy reális elképzelés, hogy a jövőben a Mol szolgáltatásait igénybe véve Budapestről lemenjünk az Adriára.