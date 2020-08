Jó hírek a koronavírus terjedéséről

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A világban már nem gyorsul a koronavírus terjedése, igaz, karakteres lassulást továbbra sem látunk a globális adatokban. Lélektani szint alá süllyedt viszont az Egyeüslt Államok járványgörbéje, és Latin-Amerikában is szép lassan fordulni látszik a trend. Nagy elbizakodottságra azért még nincs ok: a regisztrált napi megbetegedések száma az elmúlt héten is negyedmillió fő felett maradt.