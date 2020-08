Még tovább tompítja kötvénypiaci fegyverét az MNB

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az utóbbi hetek 40 milliárd forintja után szerdán csak 35 milliárd forintnyi ötéves fedezett hitelt (repo) nyújtott az MNB a bankoknak, a többi futamidőn nem is volt kereslet. A holnapi ünnepnap miatt egyhetes betéti tenderét is megtartotta a jegybank, melyen továbbra is 2000 milliárd forint feletti összeget fogadott el.