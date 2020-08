Mégis leverik a fehérorosz tüntetéseket? – Kiadta az utasítást Lukasenka

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök utasította a belügyminisztériumot, hogy vessen véget a rendbontásnak Minszkben - jelentette szerdán a Belta fehérorosz állami hírügynökség.

A tudósítása szerint Lukasenka azt mondta:

Nem lehet tovább semmiféle rendbontás Minszkben. Az emberek fáradtak. Az emberek békét és nyugalmat akarnak.

Az elnök a határőrizet megszigorítását is elrendelte annak érdekében, hogy az országba ne juthassanak be "fegyverek és harcosok". Emellett az államfő utasította a titkosszolgálatokat, hogy folytassák a kutatást az utcai tiltakozások szervezői után. Lukasenka azt is kijelentette, hogy az állami média sztrájkoló dolgozói nem térhetnek vissza állásaikba.

Az ellenzéki fehérorosz hatalom átadási koordinációs tanács közben megalakult és ma tartaná első ülését. Szerintük Lukasenkáék csak szavakban fenyegetnek, és ők folytatni akarják a munkájukat, noha mindegyik tagjuk tisztában van vele, hogy bármikor letartóztathatják őket. A fenti belügyminiszteri utasítás alapján nagy kérdés, hogy mi lesz ennek a koordinációs tanácsnak és a tagjainak a sorsa amellett, hogy az oroszok is azt mondták: párbeszédre kell törekedni az ellenzékkel a szerintük is "problémás" elnökválasztás után.

Lukasenka mai utasítása a nyelvezetét tekintve a tüntetések erőszakos leverését is jelentheti és így fordulatot jelez az elmúlt napok békésebb hatósági hozzáállása után.

Az utasítás azután érkezett, hogy az oroszok szerint nincs szükség a katonai beavatkozásra, de szerintük az ellenzékkel párbeszédet kell kezdeni és többek között a V4 államfők is az erőszak beszüntetésére szólítottak fel közös közleményükben. A rendkívüli EU-csúcs ezekben az órákban még tart, ami várhatóan nem ismeri majd el a fehérorosz választási eredményeket és szankciókat is foganatosít, de már ezt "megelőzve" az EU külügyi főképviselője ma egy tv-műsorban már kimondta: nincs meg a demokratikus felhatalmazása a fehérorosz államfőnek.

Az események gyorsan pörögnek az ügyben, mai friss cikkeink:

Címlapkép forrása: Valery Sharifulin\TASS via Getty Images