Megszólaltak Putyinék Fehéroroszországról: egyelőre nem avatkozunk be katonailag

A fentiek mellett Szergej Lavrov külügyminiszter, illetve Dimitrij Peszkov elnöki szóvivő is arra tett utalást a Reuters tudósítása szerint, hogy meg nem nevezett külföldi hatalmak beavatkoztak a fehérorosz folyamatba, noha az a fehéroroszok belügye még azzal együtt is, hogy valóban voltak problémák az elnökválasztás lebonyolításával. A nem nevesített beavatkozási kísérletekkel nyilván a nyugati hatalmakra céloznak az oroszok, és ma is azt hangsúlyozzák, hogy ez nem engedhető meg, ezek elkerülését szorgalmazzák.

A mai orosz jelzések azért is fontosak, mert a két ország közötti biztonsági szerződésre hivatkozva Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök bármikor kérhetné az orosz katonai beavatkozást, aminek teljesítésére késznek mutatkozott a múlt hétvégén Vlagyimir Putyin orosz elnök, de a jelek szerint ezt egyelőre nem látja szükségesnek Lukasenka. Az is fontos azonban a tizedik napja tartó, több százezer embert megmozgató tüntetések alapján, hogy az oroszok is látják annak szükségességét, hogy a tüntetőkkel, az ellenzékkel párbeszédre kell törekedni, elkerülendő az esetleges oroszellenes hangulati fordulatot a körükben.

Közben a 27 uniós állam- és kormányfő ezekben a percekben tartja rendkívüli videókonferenciás csúcstalálkozóját, amely előtt a visegrádi országok (V4) államfői közös közleményben szólították fel a fehérorosz hatóságokat a tüntetőkkel szembeni erőszak beszüntetésére. Az MTI által közölt közlemény szerint Andrzej Duda lengyel, Milos Zeman cseh, Zuzana Caputová szlovák és Áder János magyar államfő a helyzet békés rendezését szorgalmazta. A V4-ek elnökei egyúttal önmérsékletre szólították fel a külföldi szereplőket, és azt kérték, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amelyek alááshatják Fehéroroszország függetlenségét és szuverenitását.

Címlapkép forrása: Alexei Nikolsky\TASS via Getty Images