Fokozódik a feszültség a Földközi-tenger térségében - Merkel üzent a törököknek

Vitáik tárgyalásos úton való megoldására szólította fel Törökországot és Görögországot Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön Fort de Bréganconban.

A Földközi-tenger keleti medencéjében válságos a helyzet - hangsúlyozta Merkel. Párizs és Berlin egyetért abban, hogy az Európai Unió tagállamainak szuverenitása elleni támadások elfogadhatatlanok - tette hozzá. A kancellár aláhúzta:

a problémákat párbeszéddel, nem pedig a feszültség fokozásával kell megoldani.

Macron szerint a török-görög konfliktus a Földközi-tenger térségének stabilitása mellett az EU szuverenitásának védelméről is szól. A francia elnök támogatásáról biztosította Görögországot és Ciprust.

Recep Tayyip Erdogan török elnök múlt pénteken bejelentette, hogy országa újrakezdi a földgáz utáni török kutatásokat a Földközi-tenger keleti medencéjében, miután Görögország és Egyiptom tengerjogi megállapodást írt alá.

Az Oruc Reis nevű kutatóhajó már tizedik napja végez energetikai feltárást a görög szigetek partjai előtt, míg a Yavuz nevű fúróhajó szeptember 15-ig lesz bevetésen Ciprustól délnyugatra. Nicosia és Athén szuverenitásuk megsértését látja ezekben a tevékenységekben.

A török lépés után Macron megerősítette a francia katonai jelenlétet a térségben, míg Németország inkább közvetítő szerepet játszik a konfliktusban.

A francia és a német vezető további nemzetközi válsághelyzetekről is tárgyalt, köztük a fehéroroszországi belpolitikai válságról, a mali puccsról, a libanoni és a líbiai helyzetről, valamint a koronavírusról. Macron szerint az EU-nak továbbra is a tüntetők oldalán kell állnia a fehéroroszországi belpolitikai válságban. A francia elnök ugyanakkor hangsúlyozta: párbeszéd útján kell megoldani a konfliktust, amelyben az állami szereplőknek, az ellenzéknek, a civil társadalomnak és Oroszországnak is részt kell vennie.

A német kancellár és a francia államfő megerősítette: az Európai Uniónak szoros együttműködéssel összehangolt választ kell adnia a koronavírus-járványra.

Nem ismételhetjük meg az elején elkövetett hibákat, és nem juthatunk el még egyszer addig, hogy le kelljen zárni a határokat, ezért pedig minden országnak tennie kell

- hangoztatták.

Macron egyúttal aggodalmát fejezte ki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus egészségi állapota miatt. Navalnij egy omszki kórházban fekszik eszméletlenül, miután rosszul lett egy repülőút során. Bizalmasai szerint megmérgezhették. A francia elnök a helyzet tisztázását követelte, és Merkellel együtt jelezte: kész segítséget nyújtani az aktivistának.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images