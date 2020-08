Orbán Viktor új, növekedést támogató gazdasági intézkedéscsomagot jelentett be

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel bejelentette, hogy új gazdaságpolitikai intézkedés-csomag elkészítésére adott felkérést a szakértőknek, amelynek célja a növekedés támogatása lesz. A csomag szeptember közepén kerülhet elfogadásra, és a negyedik negyedéves gazdaságpolitikai tervezés már ennek a keretében zajlik majd.

A tegnapi ülésén a kormány egyeztetett a nemzetgazdasági gárda szakértőivel, és "megrendelést adott le" egy új gazdasági intézkedés-csomagra, amely szeptember közepére készülhet el - jelentette be a miniszterelnökpéntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor arra kérte a szakértőket, hogy az eddigi javaslatokat fésüljék egybe, és olyan kétéves intézkedés-csomagot készítsenek elő, amelyek a növekedést tudják majd támogatni. Szerinte ez szeptember közepére készülhet el, és az idei utolsó negyedévben a gazdaságpolitikának már ez az intézkedés-csomag lesz az alapja.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy a gazdaságvédelmi programok sikeresek voltak, most azonban a növekedés beindítása a cél. Elmondta, hogy a gazdaságvédelmi akciótervnek is voltak növekedést támogató elemei, így például a beruházástámogatás keretén elnyert összegek a növekedést segítik majd.

