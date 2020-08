Újfajta autótámogatási program jöhet Magyarországon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Felkészültek a második hullámra a hazai autókereskedések: kidolgozták a biztonságos protokollt, úgyhogy bíznak benne, hogy nem kell bezárniuk, ha esetleg újabb korlátozások jönnének. Gablini Gábor a Pénzcentrumnak arról is beszélt, hogy nyárra valamelyest helyreállt a piac, az ősz pedig akár még erős is lehet. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke beszámolt róla, hogy akár újabb villanyautó-pályázat is érkezhet, de ez sok mindentől függ.