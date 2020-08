Ez lehet a magyarázat, hogy miért készül jelentős szigorításra az Orbán-kormány szeptembertől

A dél-európai államokban különösen, de néhány nyugat- és észak-európai országban is határozottan erősödik a koronavírus-járvány, így egyre kevésbé látszik már regionális mintázat és ez lehet a magyarázat arra, hogy miért készül szeptember elsejétől jelentős szigorításra a kormány a külföldi utazások terén – derül ki a Portfolio egész Európát érintő vizsgálataiból.

Erős üzenetekkel kezdődött a hosszú hétvége

Még a négynapos hétvége kezdete előtt, szerdán, augusztus 19-én meglepően kemény üzeneteket mondott a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hiszen azt hangsúlyozta: szeptember elseje utánra külföldi nyaralást senki ne szervezzen, különösen a déli országokba, mert akkortól a jelenleginél szigorúbb szabályt kell alkalmazni a külföldi utazásokra a koronavírus-járvány miatt, és a szabályokra majd a jövő heti kormányülésen tesz javaslatot az operatív törzs.

Ezekre az üzenetekre pénteken, augusztus 21-én reggel a szokásos rádióinterjújában Orbán Viktor kormányfő még rá is erősített, hiszen azt mondta: a nyáron bevezetett zöld-sárga-piros osztályozási rendszer az egyes országok kapcsán nem lesz fenntartható szeptembertől, és szigorítások jönnek. Úgy fogalmazott:

Azt nem mondom, hogy satu, de egy ehhez közeli állapot fog bekövetkezni szeptember 1-től.

Úgy folytatta: „Ahogy megkezdődik az iskola, nem lehet fenntartani a határátlépésnek azt a rendszerét, amivel a nyarat - szerintem egyébként - egészen jól és ügyesen menedzselte az operatív törzs". Éppen ezért arra kért mindenkit, hogy

déli irányba szeptember utánra ne foglaljon, szervezzen, ne képzeljen el magának nyaralásokat, mert az bele fog ütközni a határvédelmi intézkedésekbe.

Mindezek után szombaton, augusztus 22-én kiderült, hogy az EMMI adatai szerint július 1-től 168 esetben külföldről behurcolt fertőzés okozta itthon a vírus terjedését.

Egész Európában romlik a vírushelyzet

Az elmúlt napokban számos hír volt arról, hogy több hónapja nem látott magas napi új fertőzéses esetszámokat közöltek a hatóságok. Ilyen hírek érkeztek többek között Németországból, Franciaországból, az Egyesült Királyságból, Spanyolországból, Horvátországból, Olaszországból, Ukrajnából és Csehországból is. Ezeket lényegében visszaadják a cikkeinkben rendszeresen szereplő alábbi grafikonjaink is, amik a 7 napos mozgóátlagot mutatják, de készítettünk most néhány új ábrát egész Európáról, hogy még látványosabb legyen a várható szigorítások indoka.

Amint az alábbi ábrán látszik, a spanyol és a francia járványügyi helyzet hirtelen jelentősen romlott, a hírek szerint részben amiatt, hogy térnek vissza a déli nyaralóhelyekről a turisták a saját országaikba.

Ezzel párhuzamosan azonban a térségünkben az ukrán, a román, az osztrák és a horvát járványhelyzet is jócskán romlott, a lengyeleknél pedig magas szinten stabilizálódott az új esetek száma.

Ahhoz, hogy még jobban bemutassuk az egész európai helyzetet, az Európai Járványügyi Megelőző és Kontrolláló Központ (ECDC) naponta frissített adatbázisához fordultunk, amely azt mutatja, hogy az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államokban és az Egyesült Királyságban összességében már elindult a járvány második hulláma, hiszen az esetszámok az elmúlt hetekben trendszerűen felfelé tartanak.

Az erős magyar kormányzati figyelmeztetések kiemelték a dél-európai országokat, mint a fertőzés fokozott gócpontjait, és ezt az új esetszámok földrajzi bontása is jelzi:

Még látványosabb a régiók szerinti megoszlása az új igazolt esetszámoknak és az alábbi ábrából egyúttal jól látszik, hogy

a spanyol, bolgár és román régiók mellett bizony belga, svéd, dán régiókban is fokozottan megugrott az esetszám az utóbbi két hétben 100 ezer lakosra vetítve.

Nincs már regionális mintázat

Az ECDC friss adatai alapján kigyűjtöttük azt is, hogy az utóbbi két hétben 100 ezer lakosra vetítve az új fertőzöttek és elhunytak száma mely országokban a magasabb. Amint az alábbi két ábrán látható:

nem beszélhetünk már regionális mintázatról, azaz már nemcsak a dél-európai országokban romlik a helyzet, hanem Európa számos országában. Magyarország egyelőre szerencsére kivétel ez alól.

A fentiek miatt ezért

szeptember 1-től az várható, hogy nemcsak célzott, néhány dél-európai országot érintő szigorítás lép hatályba Magyarországon, hanem a külföldi utazások döntő többségére kiterjedhetnek ezek.

Az ECDC regionális térképe és a környékbeli országok friss helyzete alapján elképzelhetők határzárak (vagy nagyon megszigorított, csak indokolt esetben történő határátlépés) például a magyar-román és a magyar ukrán határon, de az osztrák és cseh helyzet romlása miatt akár nyugati és északi irányba is. Ezekre utalhatott Orbán Viktor azon kijelentésével, miszerint „azt nem mondom, hogy satu, de egy ehhez közeli állapot fog bekövetkezni szeptember 1-től”.

