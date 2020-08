Koronavírus: új korlátozásokat vezetnek be a spanyolok, elindult az olaszok vakcinakísérlete

Horvátországban és Szlovéniában is csökkent az előző nap azonosított koronavírusfertőzöttek száma - derült ki a válságstábok hétfői jelentéséből, igaz ez részben a hétvégén végzett kevesebb tesztszámmal is összefügg. Közben kiderült, hogy 120 ezer külföldi turista hagyta el a hétvégén Horvátországot, miután országaik szigorításokat vezettek be Horvátországgal szemben az elmúlt napok rekordmennyiségű megbetegedése miatt. A friss adat szerint még továbbra is 29 ezer magyar kint nyaral.