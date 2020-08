Óriási potenciált rejt magában a zöld vállalati működés - Jön a fenntarthatósági konferenciánk

Ősszel elnidul a Portfolio szokásos konferenciaszezonja, egyedülálló módon biztosítva a maximális egészségügyi biztonságot a helyszíni rendezvényeknél. A különböző iparágak céltudatos és előretekintő vezetői, elemzői, szakértői adnak elő és beszélgetnek a fenntarthatósági célkitűzésekről, a finanszírozási és befektetési lehetőségekről, a konkrét vállalati megoldásokról, de a zöld energia szektor is kiemelt fókuszt kap a szeptember 9-ei Sustainable World - A jövő vállalata konferencián. A rendezvény az első konferenciáink között van, amely hibrid módon, személyes és online részvételi lehetőséget is kínál.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Fenntartható és biztonságos

Mindig figyelünk arra, hogy rendezvényeinknek ne csak a tartalma, hanem a körülményei is prémium kategóriásak legyenek. Idén ősszel ezt olyan extra biztonsági (koronavírus-ellenes) intézkedésekkel és körülményekkel egészítjük ki, amelyek maximális biztonságot és biztonságérzetet is adnak helyszíni konferenciáinkon.

A létszámkorlátozástól kezdve az érintésmentes beléptetésen át, a megfelelő ültetési távolság betartásáig gondoskodunk a megfelelő helyszíni technikai – és biztonsági megoldásokról. Az ötcsillagos, nemzetközi franchise szálloda pedig olyan magas színvonalú, saját protokollja szerinti intézkedéseivel teszi tökéletessé mindezt, mint például az ózonos fertőtlenítés illetve légfertőtlenítő és tisztító gépet üzemeltetnek a nap folyamán. Mivel különös hangsúlyt fektetünk mi is a konferencia öko-lábnyomának a csökkentésére, az esemény miatti karbonterhelést kiszámítjuk, illetve ennek megfelelően semlegesítjük.

A célunk az az, hogy az irodai munkakörnyezetet meghaladó biztonságot és biztonságérzetet teremtsünk azok számára, akik személyesen vesznek részt a konferencián, mindezt úgy, hogy ügyelünk a környezeti terhelésre.

SZEPTEMBER 9-I RENDEZVÉNYÜNK A NEW YORK PALACE BUDAPESTBEN ÉS A VIRTUÁLIS TÉRBEN IS MEGRENDEZÉSRE KERÜL. a HELYSZÍNi megjelenést tartalmazó jegyárak limitált számban érhetőek el. ONLINE RÉSZTVÉTEL esetén PÉLDÁUL NETWORKINGGEL IS UGYANÚGY VÁRJUK VENDÉGEINKET, így AKIK OTTHONRÓL, VAGY MUNKAHELYÜKRŐL CSATLAKOZNAK BE, SZÁMUKRA IS UGYANOLYAN MAGASSZINTŰ SZAKMAI PROGRAMOT tudunk KÍNÁLni ONLINE.

Sustainable World 2020 Ne maradjon le a hibrid konferenciánkról! Regisztráljon az online, vagy jelentkezzen a limitált számú helyszíni előadásokra és kerekasztal-beszélgetésre,

A tartalomból

Konferenciánkon azoknak az úttörő nagyvállalatoknak a vezetői mondják el az iparági tapasztalatokat, akik a tevékenységik során különösen eltökéltek a fenntarthatósági megoldások iránt. Egy beszélgetésben ismerhetik meg a résztvevők Noszek Péter, a Nestlé ügyvezető igazgatója véleményét az élelmiszeriparban elérhető megoldásokról, valamint Rózsai Rezső, a KPMG Magyarország vezérigazgatójának a zöld pénzügyekről és a befektetők által keresett termékekről alkotott véleményét. A beszélgetésben az építőipari és ingatlanfejlesztési vonatkozásokról Gereben Mátyás, a CPI országmenedzsere osztja meg tapasztalatait. A hallgatóság a kormány klímapolitikai lépéseiről is értesülhet, dr. Boros Anita, építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár előadásából.

Ezt követően az Európai Beruházási Bank a fenntartható projektek finanszírozási lehetőségeiről számol be, de az MNB Fenntartható Pénzügyek Főosztályának vezetőjétől, Gyura Gábortól is megismerhetjük például a a zöld kötvények világát. A zöld pénzügyek és befektetésekről szóló kerekasztal-beszélgetés után a zöld energiával foglalkozunk kiemelten, többek között Ürge-Vorsatz Diána előadásából tudhatjuk meg, hogy a koronavírus járvány miként mozdította előre a klímapolitikai törekvéseket.

A IV. szekcióban a konkrét vállalati megoldások jutnak szerephez, a Telenortól Molnár Ákos, ügyfélszolgálati igazgató fogja bemutatni, hogy miért és mennyire számít a fiatal munkavállalóknak a cégük energiatudatossága. A vállalati megoldásokról szóló kerekasztal-beszélgetésben megismerhetjük a Sziget fesztivál zöld politikáját Kádár Tamás cégvezetőtől, de szó lesz például a költséghatékonysági szempontokról és a lehetséges vállalati beruházásokról is a beszélgetés során.

Folyamatosan frissülő programtervünk itt olvasható.

A konferencián sok más mellett olyan témák kerülnek terítékre, mint:

Az EU klímacéljai, Magyarország fenntarthatósági tervei

Vezérigazgatók kerekasztala: célok, feladatok, nehézségek az egyes iparágakban

A zöld projektek és megoldások finanszírozási lehetőségei

A zöld pénzügyi termékek befektetési potenciálja

A zöld energia térnyerése és jövőbeli életútja

Az olajár-változás hatása a hosszú távú fenntrathatósági projektek népszerűségére

Hol állunk? - "Green-washing" vagy valós törekvések

Most még fontosabb a költségek megvágása: konkrét fenntarthatósági vállalati megoldások

A cégek zöld megoldásainak hatása a fiatal munkavállalók lojalitására

A konferencián a személyes megjelenésre csak limitált helyet és jegyet tudunk biztosítani a járványügyi biztonsági intézkedések betartása miatt. Ne maradj le a fizikai konferenciáról, regisztrálj még ma!