WHO: a fiatalok körében terjed a koronavírus-járvány, de mindenki mehet iskolába

A koronavírus-fertőzéseknek a fiatalok körében gyorsan növekvő számára hívta fel a figyelmet csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet, azonban arról is beszélt, hogy az iskolai osztálytermek nem a „fő hozzájárulói” a járvány terjedésének. Emlékeztetett, bár a fiatalok ritkábban halnak bele a Covid-19-be, a betegség több szervet is megtámadhat.

"Nem akarunk felesleges jóslatokba bocsátkozni, de elképzelhető, hogy egy idő után többen kerülnek kórházba, és nőni fog a halálozási ráta is" - szögezte le Hans Kluge, aki elismerte, hogy

bár a fiatalok ritkábban halnak bele a Covid-19-be, a betegség több szervet is megtámadhat.

"Senki nem legyőzhetetlen" - szögezte le.

Hangsúlyozta mindazonáltal azt is, hogy a járványügyi hatóságok és az egészségügyi dolgozók már felkészültebbek, mint februárban, amikor először ugrottak meg az esetszámok. Egyben úgy vélte, van lehetőség arra, hogy a járványt az országok a gazdaság leállítása és az iskolák bezárása nélkül is ellenőrzésük alatt tartsák.

Kluge a hamarosan Európában és Amerikában is kezdődő iskolakezdés kockázatait kommentálta, szerinte sokan aggódnak ugyanis amiatt, hogy bár a gyerekek általában tünetmentesen kihordják a koronavírus-fertőzést, hazavihetik ezt az idősebb szüleiknek. „Egyre több az olyan kiadvány, amely arról szól, hogy bár a gyerekek is terjesztik a koronavírust, a járvány inkább a közösségi összejöveteleken keresztül terjed” – mondta Kluge.

Az nem világos, hogy Kluge miért nem számítja közösségi összejövetelnek azt, ha egy iskolában egy tető alatt összegyűlik 500-1000 gyerek, valamint a tanáraik, és nem beszélt az iskolába jutás tömegközlekedési kockázatairól sem.

Felhívta a figyelmet azonban arra is, hogy az ősszel a tanév megkezdése és a közelgő influenzaszezon miatt új kihívásokkal kell szembenézni a járvánnyal folytatott harcban. Az iskolákra kitérve Kluge úgy vélte, hogy bár a gyerekek szintén terjeszthetik a vírust, a társas összejövetelek e szempontból kockázatosabbak, mint a tanintézmények.

közben a WHO főigazgatója bejelentette, a világszervezet bizottságot állít fel, amelynek a feladata az lesz, hogy megvizsgálja a 2005-ben elfogadott Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályoknak (IHR) a pandémiában vállalt szerepét.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben, diplomaták előtt hozzátette azt is, hogy a bizottság technikai ajánlásokat is megfogalmaz a rendszabályokkal kapcsolatban, valamint azok esetleges kiegészítéséről is dönt majd. A bizottság először szeptember 8-én és 9-én ül majd össze.

Gro Harlem Brundtland, a WHO egy korábbi elnöke júniusban újságírók előtt úgy vélekedett, a világszervezetnek változtatásokat kéne eszközölnie e rendszabályokban, mert szerinte a WHO miattuk nem támogatta az utazási tilalmat a járvány korai szakaszában. E lépést később az Egyesült Államok élesen bírálta.

Címlapkép: Getty Images