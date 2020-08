Itt a friss koronavírus-jelentés: 158 új fertőzött Magyarországon

158 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 5669 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 614 fő, 3759-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1296 fő. Az aktív fertőzöttek 40%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 90 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

A 158 új eset azt jelenti, hogy ennél csak egy alkalommal, még áprilisban volt magasabb a napi esetszám. A fertőzések száma folyamatosan növekszik, különösen az utóbbi három nap hozott éles emelkedést.

A koronavírus járvány terjedése Magyarországon még mindig nem mondható erőteljesnek, legalábbis ha az abszolút esetszámokat tekintjük. Ugyanakkor az érezhető gyorsulás azt jelenti, hogy sok fertőzött adja át másnak a vírust. Éppen ezért kiemelt fontosságú a lakosság fegyelmezettsége: a tömeges rendezvények elkerülése és a maszk viselése azokon a helyeken, ahol a távolságtartás nem lehetséges.

Az aktív esetek számának emelkedése is mutatja a vírus terjedését. A mutató augusztus eleje óta tartó emelkedése az utóbbi napokban gyorsult be igazán.

A friss adat kapcsán a kormányzat koronavírus-portálja emlékeztet: szeptember 1-jétől ismét szigorodnak a külföldről való beutazás feltétételei, alapszabály szerint külföldi állampolgárok nem léphetnek Magyarország területére, a külföldről hazatérő magyar állampolgároknak pedig kötelező a 14 napos hatósági házi karantén. A közelgő iskolakezdés kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.

Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését.

A regionális adatok szerint a 158 új eset közül 100-at az ország középső területén, Budapesten (70) és Pest megyében (30) regisztáltak. Ugynakkor a vírus terjedésének több szálára utal, hogy az országban csupán két megye volt, ahol nem találtak tegnap új fertőzöttet (Vasban és Hevesben). Az elmúlt egy hétben a betegek 45%-át regisztrálták a fővárosban. Ezen kívül az észak-keleti országrészben terjed erősebben a vírus.

Címlapkép: Getty Images