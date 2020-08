Mitől zuhant a vártnál nagyobbat a magyar gazdaság? Most kiderül

A héten ismét fontos adatok látnak napvilágot, amelyből pontosabb képet kaphatunk arról, hogy hol tartunk a kilábalásban. Itthon kereseti, ipari, kiskereskedelmi statisztikák is érkeznek, valamint az augusztusi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexet is közzéteszik. Az ipar termelés júliusi alakulásából látni fogjuk, hogy a kilábalás üteme kitartott, vagy lassult-e a harmadik negyedév első hónapjában, a beruházások második negyedéves alakulása pedig a válság tartós hatásairól adhat információt.

Hétfő erős nap lesz Magyarországon, a KSH reggel közzéteszi a júniusi kereseti és a második negyedéves beruházási statisztikákat. Utóbbi azért fontos, mert a beruházások alakulásából következtethetünk a járvány tartós hatásaira. Az MNB ismét devizaswap-tendert tart, a jegybank jelezte, hogy az eszközt használni fogja a továbbiakban is, de az fx-swapok jelentősége a járvány kitörése és az egyéb eszközök bevezetése óta csökkent. Hétfőn a világgazdaságban a japán ipari termelés júliusi alakulására a masszív mínuszok miatt kell figyelni, az ázsiai gazdaság a kilábalásnak egy későbbi szakaszában tart. Fontosabb lesz a kínai BMI, amelyet az NBS tesz közzé.

Kedden érkezik a KSH második becslése a második negyedéves GDP-re, valamint a külkereskedelmi termékforgalom júniusi alakulására. Az ÁKK kedden tartja a szokásos diszkontkincstárjegy-aukcióját, az MNB pedig a kötvényvásárlási tendert. Utóbbira érdemes lesz figyelni, mert a jegybank múlt héten jelentette be, hogy megemeli a vásárlások összegét, így a héten már a korábbiakhoz képest több államkötvényt vásárolhat az MNB. Érkezik még a magyar feldolgozóipari BMI is, Kínában pedig a Caixin teszi közzé a feldolgozóipari BMI-t. Németországból és az eurózónából munkanélküliségi adat érkezik, az elemzők nem számítanak jelentős növekedésre a rátában. Megismerjük az eurózóna árainak augusztusi alakulását is - várhatóan csak minimális volt az infláció mértéke a valutaövezetben.

Szerda magyar szempontból eseménytelen lesz (legalábbis ami az előzetesen betervezett eseményeket illeti), de a világban sem ez lesz a legmozgalmasabb nap. Németországban kiskereskedelmi statisztikák érkeznek júliusból, este pedig a Fed értékeli a gazdasági helyzetet bézs könyvében. A leginkább figyelemre méltó adat a tengerentúlról érkezik: Amerikában az ADP közzéteszi az augusztusi foglalkoztatottsági adatot a magánszektorban.

Csütörtökön mi is megismerjük a kiskereskedelem júliusi számait, erre mindenképp érdemes figyelni, mert sokat elárulhat a magyar gazdaság kilábalásáról, előtte azonban még az MNB közzéteszi a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások kamatlábainak júliusi alakulását, látható lesz, hogy az MNB váratlan nyári kamatvágása lecsapódott-e valamekkora mértékben a lakossági hitelekben. A nemzetközi fejlemények közül említésre méltó a heti amerikai segélykérelmek alakulása, az elmúlt hetekben ez a szám egymillió körül alakult, most is nagyjából ez várható. Andrew Bailey, a Bank of England elnöke beszédet tart aznap délután, a piaci szereplők ezt az eseményt is figyelemmel követik majd.

Pénteken a magyar ipar júliusi teljesítményéről kapunk előzetes becslést a KSH-tól. Az ipari termelés alakulására fontos odafigyelnünk a harmadik negyedév első hónapjában, mert az szintén a kilábalás helyzetéről árulkodik majd. Németországban az ipari megrendelések júliusi alakulására, az Egyesült Államokban az augusztusi munkanélküliségi rátára kell majd odafigyelnünk.

