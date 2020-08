Van olyan iskola Magyarországon, ahol a koronavírus miatt nem kezdődik el a tanév kedden

Mintegy nyolcvan diák jár Győrújfalu négyosztályos általános iskolájába – ők szeptember 1-jén otthon maradnak, online formában sem kezdődik el nekik a tanulás - írja a Szemlélek.

Koronavírusos lett az egyik tanítónő ugyanis, aki a teljes tanári karral kapcsolatba került. Ennek nyomán a Nemzeti Népegészségügyi Központ úgy döntött, hogy nem nyithat ki az iskola.

Nagy Imre Attila polgármester tájékoztatása szerint leghamarabb szeptember 7-én kezdődhet meg a tanítás az intézményben. A SZEMlélek szerkesztőségével közölte: a teljes tanári kart hatósági karanténba helyezték.

Hétfő délelőtt jelent meg az interjúnk Röst Gergellyel, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzorával, aki arról is beszélt, hogy az biztos, hogy az iskola növelni fogja a reprodukciós számot. Most 6-23 éves korig egy óriási tömeg egyszerre megy be az oktatási intézményekbe, és nemcsak a gyerekek, hanem a tanárok és más iskolai dolgozók is. Megnő a tömegközlekedést használók száma, főleg Budapesten és a nagyobb városokban, a szülők is többet találkoznak. Összességében ez egy jelentős kontaktusszám-emelkedés egyszerre - fejtette ki. Azt is kiemelte, hogy "ha eleve növekvő trenddel, 1 fölötti reprodukciós számmal megyünk neki az iskolának, akkor ott van az a kockázat, hogy ezt olyan magas szintre visszük, ami már nagy járványt okoz".

Könnyen elképzelhető ezek fényében, hogy hallani fogunk még ilyen híreket az iskolák felől. Hatékony kontaktkutatással és gyors teszteléssel meg lehet akadályozni, hogy az ilyen közösségi terjedések nagyobb méretet öltsenek. A járványügyi védekezésnek és megelőző stratégiának ez kellene most a legfontosabb cél legyen. Amellett, hogy mindenki betartja a járványügyi szabályokat.