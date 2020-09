Koronavírus: egyre több a látogatási tilalom a megugró fertőzések miatt

A reggeli stabil, 356 körüli kezdés után több hullámban határozott gyengülést szenvedett el a forint az euróval szemben, a jegyzések átmenetileg 359 felett is jártak, ami öthavi forintmélypontot jelentett, aztán estére is 358 felett ragadt az árfolyam. A forint mai esésében az erősebb dollár mellett annak is szerepe lehet, hogy rekordra ugrott itthon az új koronavírusos fertőzöttek száma. Ez a gazdaság gyengébb teljesítménye irányába mutat az őszi-téli hónapokban és ezt elkezdhette árazni a piac.