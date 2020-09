Koronavírus: nagyot ugrott, így új rekordon a napi magyar esetszám

365 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 6622 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 idős beteg, az elhunytak száma így 619 főre emelkedett, 3903-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 2100 fő. Az aktív fertőzöttek 45%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 98 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A friss adatok megerősítik, hogy a járvány gyorsuló ütemben terjed Magyarországon. A napi esetszám nagyot ugrott, eddig a legtöbb új fertőzést augusztus 30-án jelentettek, 292 főt.

Az elhunytak száma továbbra is alacsony, de megjegyzendő, hogy 3 áldozatról utoljára bő három hete érkezett jelentés. A betegek számának növelésével sajnos előbb-utóbb számítani kell több halálestre is, igaz, ezt a hatást enyhytheti, hogy a járvány most a fiatalabbak között terjed, illetve az ellátásban is több tapasztalat gyűlt már fel, mint tavasszal.

A hazai járvánnyal kapcsolatos kilátások nem kedvezők, hiszen a határzár már nem sokat fog a benti helyzeten, az iskolakezdés pedig növeli a társas érintkezések számát. Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzora a Portfolio-nak adott interjújában kifejtette, hogy az idehaza újra nagyobb sebességgel terjedő koronavírus-járvány reprodukciós értéke már egy ideje 1 felett van és az elmúlt napokban nagyon megugrott, pillanatnyilag 2-2,5 közé becsülhető. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a mostani szabályozáshoz az emberek fegyelmezetten álljanak hozzá. Amennyiben jelenlegi korlátozó intézkedések nem lesznek elegendők a járvány féken tartásához, újabb korlátozások jöhetnek, amelyek megint súlyos gazdasági áldozatokat követelhetnek.

A kormányzati portál ennek kapcsán emlékeztet: Európában a járvány második hulláma érzékelhető, nő a fertőzések száma, a vírus behurcolásának megfékezése érdekében szigorodtak a külföldről való beutazás feltétételei. A tanév kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni. Az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön.

Az aktív esetek száma egyébként 2100-re ugrott, és mivel a tavaszi hullámban 2054 volt a legmagasabb szám, ezért új csúcsról beszélhetünk. Ráadásul az új napi esetszámok nagysága előrevetíti, hogy ez a szám még bőven emelkedni fog. Figyelembe véve a tesztelésben meglévő természetes késést, illetve a látens esetek arányát, szinte biztosra vehető, hogy az országban már tízezres nagyságrendű a fertőzöttek száma. Ez azt is jelenti, hogy (különösen a fővárosban) egyre nagyobb eséllyel találkozhatunk vírushordozókkal, a maszk viselése ezért még fontosabb, mint eddig bármikor.

Ami a regionális mintázatot illeti: továbbra is a fertőzések mintegy felét regisztrálják a fővárosban, mintegy kétharmadát Közép-Magyarországon. Ugyanakkor az utóbbi napokban már alig van olyan megye, amelyikben ne lenne naponta eset. Ezúttal Baranya és Heves megye volt a kivétel. (Hevesben az utólagos átsorolás miatt csökkent a fertőzöttek száma.)

Címlapkép: Getty Images