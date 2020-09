Kiosztotta a politikusokat a Fed chicagói elnöke: a gazdaság jövőjével játszanak

A Chicagói Fed vezetője csütörtökön arra kérte a Kongresszust, hogy fogadjanak el további fiskális ösztönzéseket, és egyben további monetáris lazítást helyezett kilátásba. Elmondása szerint a Fed ultraalcsony szinten tarthatja évekig az alapkamatot, hogy a gazdaságot a járvány előtti szintre hozza vissza. Ha a pártpolitikai szempontok miatt az újabb csomag meghiúsul, akkor a kilátások tovább romlanak.

Még egy újabb gazdasági ösztönzőcsomaggal és a koronavírus kordában tartása mellett sem fog visszatérni a gazdasági aktivitás a járvány előtti szintre 2022 vége előtt - mondta Charles Evens csütörtökön. Szerinte ekkor a munkanélküliség valahol 5 és 5,5% között lesz, és az infláció is a Fed 2%-os célsávja alatt marad.

Azt mondta, hogy amennyiben a pártpolitikai szempontok megakadályozzák a torvényhozókat a stimulus elfogadásában, akkor az jelentős lefelé mutató kockázatot jelent. Egyben azt is jelezte, hogy a múlt héten elfogadott új monetáris politikai stratégia jó ideig velünk maradhat.

Ez egyben arra utal, hogy 2022-ig aligha lesz kamatemelés.

Sőt, Evans további monetáris lazításról beszélt, hogy a Fed ezzel is támogassa a gazdaságot, amely a kilábalás jegyeit mutatja ugyan, de még mindig gyenge a teljesítménye. A kamatok ugyan már most is 0 körül vannak, és a Fed többször is jelezte, hogy nem is mennének 0 alá, viszont az eszközvásárlást addig folytathatja a jegybank, amíg el nem érik az inflációs és folgalkoztatottsági célt. A Fed legközelebb szeptember közepén tart kamatdöntő ülést.

Címlapkép: Getty Images