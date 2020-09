Már most reális a megállapodás nélküli Brexit, és a kockázat csak tovább nőhet

Jelenbleg nagyjából egyharmad esélye van annak, hogy az év végéig nem tud megállapodni egy új kereskedelmi szerződésről az Egyesült Királyság és az Európai Unió – vélik a JP Morgan elemzői. A Reuters által idézett anyagban kiemelik, hogy a két fél utóbbi időszakban nehézségekkel terhelt kapcsolata alapján ez az esély csak tovább emelkedhet.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Az Egyesült Királyság január végén lépett ki hivatalosan az EU-ból, de a feleknek az év végéig van még idejük megállapodni a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokról. A JP Morgan szerint már most sem elhanyagolható annak esélye, hogy új megállapodás nélkül pottyannak ki a britek, ez az esély pedig a határidő közeledtével tovább emelkedhet. Malcolm Barr szerint most egyharmad az esélye annak, hogy nem lesz megállapodás, de a mögöttes kockázat ennél is nagyobb.

Michel Barnier, az EU főtárgyalója szerdán azt mondta, hogy a briteknek most már az Unió igényeihez kell igazodniuk a különböző garanciákat tekintve, ha az október végi szigorú határidőig megállapodást akarnak. Szerinte London egyelőre nem mutatott elegendő rugalmasságot és kreativitást a tárgyalásokon. A következő tárgyalási fordulót a jövő héten tartják a brit fővárosban.

Malcolm Barr szerint komoly meglepetés lenne, ha október végére tető alá hoznák a megállapodást, mivel egyelőre nem látszik, hogy puhulna Brüsszel.

Címlapkép: Getty Images