Kiszivárgott: alapvető fordulat körvonalazódik az MNB-ben

A korábban vártnál lassabb lehet a magyar gazdaság felépülése a koronavírus-válságból - nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek két magyar jegybanki forrás névtelenül. Azt is elismerték, hogy a Magyar Nemzeti Bank közel lehet már a gazdaságösztönző eszköztárának határához. Mindezek fontos üzenetként értelmezhetőek a jegybanktól, elmondjuk, miért.

A hírügynökségnek nyilatkozó források elmondásából az szűrhető le, hogy alapvető fordulat megy végbe az MNB-ben, ami a koronavírus-járvány okozta gazdasági kilátások megítélését illeti.

A két forrás szerint a V-alakú kilábalással kapcsolatos jegybanki reményeket a második negyedéves GDP-adatok semmisítették meg. A hírügynökség beszámolója emlékeztet arra, hogy éves alapon a második negyedévben 13,6%-ot zuhant a magyar gazdaság, ami a legrosszabb teljesítmény a régióban és a jegybank által júniusban várt visszaesés kétszerese.

A források azt is részletezték a Reutersnek, hogy a jegybank optimista előrejelzései alapvetően két tényezőn alapultak:

a kormányzati beruházások mérsékelhetik a koronavírus-válság gazdaságra gyakorolt negatív hatásait, és

a járvány második hullámát sikerül elkerülni.

Azt feltételeztük, hogy a beruházások, főleg az állami fejlesztések beindulnak, azonban a második negyedévben ezek a számok kiábrándítóak lettek - fejtette ki az egyik név nélkül nyilatkozó forrás. Azt is elárulta, hogy az MNB most frissíti GDP-előrejelzését, ami az idei évben valahol 5-7%-os recesszióról szólhat.

A jelenlegi ismereteink szerint körülbelül a határon vagyunk - válaszolta a másik forrás arra a kérdésre, hogy van-e még mozgástere a jegybanknak a gazdaság támogatására. "A mennyiségi lazítás programja jelenleg is zajlik, miközben az olcsó hiteleknek köszönhetően óriási forrás áll rendelkezésre" - érzékeltette. Azt is hozzátette ez a jegybanki munkatárs, hogy az MNB-nek lenne lehetősége növelni a kedvezményes hitelprogramok méretét, de még a jelenlegi keretösszeg sem merült ki, a kereslet csak óvatosan épül fel és a bankok is konzervatívabbak.

Abszolút kizártnak nevezte a forrás, hogy a jegybank további kamatcsökkentést hajtson végre.

Azt is elismerték, hogy nehéz évnek ígérkezik a 2021-es, főleg, hogy nem tudhatjuk, mit hoz a járvány második hulláma és az meddig fog tartani.

A hírügynökségnek kiszivárogtatott információkkal a jegybank nagyon fontos üzeneteket fogalmazott meg:

Az eddig várt V-alakú kilábalás és Nike alakú kilábalás között lényeges eltérés van. Az 5-7%-os gdp-visszaesésre utaló mondat is ezt jelzi: az MNB óriásit fordulhatott a gazdaság kilátásait illetően (legutóbbi előrejelzésében még 0,3-2%-os növekedést várt), ha valóban ez lesz az új prognózis.

A gazdaság élénkítését az MNB a saját eszközeivel korlátozottnak látja, és korlátként az inflációt említi, ami azt jelenti, hogy az élénkítés vs. árstabilitás dilemmában az árstabilitási mandátuma felé fordul az MNB.

Ez egyben üzenet is lehet a piacoknak, még ha konkrét fordulatot a monetáris politikában nem is feltétlenül jelent. Az inflációs kockázatokra való érzékenység hangsúlyozása a jegybanki hitelességet erősítheti.

Az, hogy a gazdasági visszaesés egyik fő okaként az állami költéseket jelöli meg, üzenet a fiskális politika felé, hogy az élénkítési feladat rá vár. Ez pedig összecseng Matolcsy György jegybankelnök héten megjelent írásának fő üzenetével, miszerint átmenetileg el lehet engedni a költségvetési hiányt és az államadósságot. Mindeközben az MNB a QE-vel kíván segíteni továbbra is, megteremtve az olcsó finanszírozás lehetőségét az elszálló költségvetési deficit (erősebb stimulus) mellett is.

A hitelezésre vonatkozó utalásból úgy tűnik, hogy a jegybank kissé csalódott a hitelezésösztönző eszközök hatásosságát illetően, úgy tűnik, hiába befolyásolta a kínálati oldalt, a bizonytalanság miatt a kereslet nem követi azt.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba