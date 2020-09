Fiatal magyar kutató nyert rangos európai díjat

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

Andics Attila 2004 óta foglalkozik a hangfeldolgozás agyi mechanizmusaival. 2015-től az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját nyerte el, majd 2017-től az Akadémia kiválósági programja, a Lendület keretében folytatta tudományos munkáját. Az önálló kutatói pályát kezdő, 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók kategóriájának, a Lendület I.-nek a nyertesei vállalják, hogy a program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács valamelyik kiválósági felhívására.

Az MTA támogatásával az ELTE-n megalakított kutatócsoportjával Andics Attila a hallási tanulás vokális szociális feldolgozási folyamatokban betöltött szerepét vizsgálja viselkedéses és agyi képalkotásos kísérletekkel kutyákban, törpemalacokban, makákókban és emberekben. A kutatás célja a biológiai és kulturális evolúció szerepének pontosabb megismerése az emberi nyelvi kompetencia és az ezt támogató szociokognitív kompetenciák kialakulásában.

Az ERC által támogatott, 2021-ben induló, VOIMA (Voice and speech perception across mammals: a comparative study of humans, dogs and pigs) című kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a beszéd feldolgozásában szerepet játszó agyi specializációk valóban kizárólag az embernél alakultak-e ki, vagy a beszéd megjelenésének és fontossá válásának következtében jelentek-e meg, az új cél érdekében már létező agyi folyamatokat használva fel újra.

A feltételezés az, hogy ha újrafelhasználás történt, akkor az emberi hang és beszéd feldolgozását segítő, hasonló agyi specializációk kialakulhattak olyan fajokban is, amelyek környezetében szintén megjelent és fontossá vált az emberi beszéd. Ilyen faj a legrégebben háziasított emlős, a kutya, illetve a társállatként az utóbbi időben népszerűvé vált törpesertés is. A VOIMA projekt e két filogenetikailag távoli, ugyanakkor közismerten sokat vokalizáló faj hang- és beszédfeldolgozását vizsgálja összehasonlító etológiai és agyi képalkotó módszerekkel.

A vizsgálatokat az ELTE TTK Miklósi Ádám által vezetett Etológia Tanszékén végzik. Az ELTE és az MTA kutatói több mint húsz éve kutatják a családi kutya kognitív képességeit, főként az emberrel való együttműködése során.

Andics Attila és csapata egy hónappal ezelőtt is bekerült a hírekbe az ELTE Etológia Tanszék kutatóinak legújabb vizsgálatával. Ezek szerint a kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé. A Frontiers in Behavioral Neuroscience című tudományos lapban kedden ismertetett kutatás a kutyaagy arcfeldolgozó képességét tesztelte funkcionális MRI berendezéssel, és kimutatta, hogy a kutyaagy arcfeldolgozásban részt vevő területei nem reagálnak másképp az emberi arcokra, mint az ugyanezen arcok részleteiből készült mozaikokra. Az eredmények azt valószínűsítik, hogy a kutyák arcfeldolgozása nem annyira kifinomult, mint az emberé.