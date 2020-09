Iskolakezdési körkép: így járnak suliba a gyerekek más országokban

Magyarországon szeptember 1-jével elkezdődött a tanítás, és néhány kósza koronavírusos esetet leszámítva (az is főként tanárok, óvónők körében) egyelőre úgy tűnik, még gond nélkül megy a dolog. Más országokban már mutatkoznak az iskolába járás negatív következményei, sok helyen teljes osztályokat kellett karanténba helyezni a növekvő esetszámok miatt, máshol már alapból táv- és online oktatással indult az év. Készítettünk egy körképet, milyen az iskolahelyzet a szomszédban és a világ nagyobb országaiban.

1 2 ›

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Szomszédos országok

Ausztriában már májusban is újranyitottak kisebb-nagyobb korlátozások mellett az iskolák, ezt a gyakorlatot most szeptemberben is folytatják. Egyelőre nincs szó arról, hogy online oktatásra térnének át, de a kormány forgalmi lámpát imitáló színrendszert vezet be annak érdekében, hogy kordában tartsák a koronavírus terjedését. Ha például sárga jelzést adnak, akkor többek között maszkot kell hordani az iskolákon belül is.

Szlovákiában is a megszokott módon kezdődött el az új tanév, mintegy 693 ezer diák kezdte meg tanulmányait szeptember 2-án. Az oktatásügyi miniszter tájékoztatása szerint csupán három iskola van az országban, amely később nyit majd ki, és kiemelte, hogy a cél az, hogy helyi intézkedéseket hozzanak, nem szeretnék a teljes oktatási rendszert ismét online-ba átvinni. Természetesen a szlovák iskolákban is szigorú intézkedéseket hoztak. Előírják például, hogy a szülőnek be kell biztosítania gyermeke számára két arcmaszkot és egy csomag papír zsebkendőt, a felső tagozatosoknak kötelező a szájmaszk, az alsósokban pedig ajánlott. ahogyan a tanórák közötti szünetekre vonatkozóan is azt javasolják, inkább ne menjenek a gyerekek a folyosóra.

Szlovéniában mintegy 191 ezer diák kezdte meg tanulmányait alsó és felső tagozatban. Ahogyan sok országban, itt is előírás, hogy a közösen használt tereken mindenkinek, a diákoknak is kötelező a maszk használata, hogy elejét vegyék a vírus terjedésének. Szlovénia második legnagyobb városában, Mariborban még júniusban volt hír, hogy két hétre házi karanténba kell vonulnia egy egész alsó tagozatos osztálynak, miután kiderült, hogy az egyik kisfiú koronavírussal fertőződött meg. A napokban is érkeztek arról hírek, hogy több óvodában a dolgozók, iskolákban pedig gyerekek fertőződtek meg a koronavírussal, ezeket az osztályokat karanténba helyezték.

Kép forrása: Getty Images

Ukrajnában sem indult zökkenőmentesen a tanév, az egyik általános iskolában egy egész osztály karanténba került, miután az egyik gyerekről kiderült, hogy koronavírusos, de több iskolából is jelentettek már hasonló eseteket. Ukrajnában a kormányzat válságstábja felújította a települések és régiók színes zónákba sorolását a helyi járványhelyzet alapján, az új korlátozások hétfőtől lépnek életbe. A legsúlyosabb, azaz vörös zónába sorolta a kormány egyebek mellett a nyugati országrészben Ivano-Frankivszk, Ternopil és Csernyivci városokat. A főváros, Kijev egyelőre sárga besorolású. A vörös besorolású településeken, illetve régiókban a kormány szünetelteti a tanítást az iskolákban, továbbá leállítja a közösségi közlekedést.

Horvátországban az egyre növekvő esetszámok ellenére is kitart a kormány a hétfői iskolakezdés mellett. Az iskolai oktatásra több forgatókönyvet is kidolgozott a kormány. Az alapforgatókönyv szerint az oktatás az iskola termeiben valósul meg, a B lehetőség szerint egyfajta hibrid rendszert is ki lehet alakítani, részben online oktatással, míg a C forgatókönyvben csak online oktatás van. Egyelőre a fizikai bejárás van előtérbe helyezve, de ez a koronavírus terjedésével változhat. További érdekesség, hogy a kormány azt javasolja, hogy az alsó tagozatosok délelőtt, a felsősök délután járjanak órákra, ezzel is csökkentve a fertőzés lehetőségét. Amennyiben az iskoláknak nincs meg a kapacitása a váltóműszakra, a kormány online órák bevezetését javasolja. Az oktatásügyi minisztérium szerint az iskola hatáskörébe tartozik, hogy milyen szankciókkal sújtja azokat a diákokat és szülőket, akik nem hordanak maszkot az iskolán belül.

Romániában még nem nyitottak ki az iskolák, a normál menetrend szerint ez szeptember 15-én történne meg, de a román miniszterelnök épp a napokban fejtegette, hogy két héttel, október 1-re ki lehetne tolni az iskolanyitást. Döntés még nincs, de az ottani szülői egyesület három javaslatot vázolt fel az iskolakezdésre: az egyik szerint mindenki bemenne az iskolába, ahogyan eddig is. A második elképzelés szerint az iskolások fele otthonról, a másik fele az iskolából tanulna 2 hétig, aztán cserélnének, kivéve az elsősök, akiknek mind be kellene járniuk a megfelelő távolság betartásával. A harmadik javaslat csak online oktatást tartalmaz.

Szerbiában is a megszokott módon indul a tanév, a helyzetet 15 naponta vizsgálja majd felül az oktatásügyi minisztérium. Az biztos, hogy egyelőre nem lesznek iskola kirándulások. A szülőknek küldött kérdőívek alapján a többség annak örülne, ha gyerekeik visszamehetnének tanulni, e a tanórák legyenek 30 percesek és maximum 15 főből álljon egy osztály. Még augusztusi hír volt, hogy a koronavírus-járvány megfékezés érdekében egyelőre csak az általános iskolák alsóbb osztályainak diákjai járnának majd órákra. A felsőbb osztályosok, illetve a középiskolások felváltva járnak majd iskolába, és tanulnak otthon a virtuális oktatás lehetőségeit kihasználva.

Ez a cikk folytatódik