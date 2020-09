Valakit nagyon meg fog büntetni Kim Dzsongun az Észak-Koreában pusztító tájfunok miatt

Észak-Korea kormánya kemény büntetéseket tervez kiszabni több hivatali személyre is, miután az ő kudarcukkal magyarázzák az Észak-Koreában pusztító tájfunok okozta nagy veszteségeket – írja a Reuters.

Észak-Koreát a héten több tájfun is elérte, több helyen nagyobb pusztításokat is végezve. Emiatt a kormány komoly büntetés kiszabását tervezi több hivatal személlyel szemben, akik szerintük nem tartották be a kormány utasításait és ezért okozott ekkora károkat a tájfun.

Az egyik hivatalos kormányzati lap szerint a keleti parton fekvő Wonsant különösen keményen sújtotta a Maysak tájfun, a környező Kangvon tartomány nem tartotta be a szükséges óvintézkedéseket a veszélyben lévő épületek megszilárdításához és a veszélyben lévő lakosság szükség esetén lévő evakuálásához.

Több tucatnyian sérültek meg a tájfunban, mert a tartomány nem tartotta be a párt utasításait - írja a lap. A kormánypárt ülést tartott a tartomány hibás döntéseinek átbeszélésére és a jogi büntetés meghatározására.

Az országot a héten durva esőzések, áradások és tájfunok sújtják, ez az egyik legesősebb évszak, de még így rekordokat dönt. Az országot különféle források szerint már így is jelentős éhezés és szegénység sújtja, ráadásul hétfőn várhatóan újabb tájfun éri el a keleti partot.

Egy amerikai, Észak-Koreára specializálódott kutatóintézet szerint az a tengeralattjáró-bázis, ahonnan korábban több ballisztikus rakétát is teszteltek, kisebb károkkal megúszta a tájfunt eddig.

