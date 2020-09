A franciák szerint fölösleges a 14 napos karantén

A francia kormány a karantén idejét 7 napra csökkentené miután több tanulmány is kimutatta, hogy a vírushordozók a tüntetek megjelenését követő első öt napban adják tovább a vírust.

Franciaországban nem létezik hatósági karantén, a fertőzöttek számára nem kötelező, csak javasolt a 14 napig tartó elkülönülés. Azonban most ezt is megfeleznék, miután több tanulmány is kimutatta, hogy a vírushordozók a tüntetek megjelenését követő első öt napban adják tovább a vírust, utána már nem fertőznek, ezért a hét napig tartó elkülönítés elégséges lehet a koronavírus terjedésének megakadályozásához. Ezzel ugyanakkor nem minden szakember ért egyet, a kormány a védelmi tanács keddi ülése után várhatóan a karantén lerövidítéséről fog dönteni kormányzati források szerint.

Eközben újabb hét megyét nyilvánított a francia kormány vasárnap a koronavírus terjedése szempontjából intenzív, azaz vörös zónának, s ezzel a számuk 28-ra emelkedett - derül ki a hivatalos közlönyből. A vasárnap új besorolásba került területek között jelentős nagyvárosi agglomerációk találhatók, északon Lille, nyugaton Rouen és Le Havre, Elzászban Strasbourg, az ország középső részén Dijon és Korzika szigetének mindkét megyéje. A vörös övezetekben 100 ezer lakosra több mint ötven fertőzött jut, ami a riasztási küszöböt meghaladja.