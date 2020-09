Szijjártó Péter: itt a második hullám, de a termelés nem eshet vissza ismét

A kormány rendkívüli intézkedései az emberek egészsége mellett a gazdaságot is védik a koronavírustól - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Kiskunfélegyházán, ahol versenyképesség-növelő támogatási okiratot adott át.

A koronavírus-válság további gazdasági hatásairól is szó esik a Budapest Economic Forum 2020-on.

Szijjártó Péter a járvány kiújulása miatt elkerülhetetlennek nevezte a korlátozásokat.

Az elmúlt hetekben bizonyossá vált, hogy a járvány második hulláma elérte az országot, de a termelés nem eshet vissza ismét

- hangsúlyozta.

A miniszter megerősítette, hogy a kormány továbbra sem a munkanélküliség következményeit, hanem az elkerülését akarja finanszírozni. A fejlesztéseket ugyanakkor nem csak a foglalkoztatás fenntartása miatt nevezte fontosnak. A magyar vállalatok - mint mondta - a nemzetközi piacokon is versenyelőnyt szerezhetnek, ha a válságban nem leépítési kényszert, hanem lehetőséget látnak.

Szijjártó Péter a rendezvényen a Félegyházi Pékség Kft.-nek nyújtott át támogatási okiratot. A sütőipari vállalat 649 millió forintból Magyarországon mostanáig ismeretlen gyártási technológiát honosít meg. A beruházással a vállalat olyan belföldi megrendelésnek is eleget tehet, amelyet eddig külföldi cég teljesített - indokolta a tárcavezető a 282 millió forintos állami támogatást. Hozzátette, hogy a Félegyházi Pékség Kft. 100 kilométernél nagyobb távolságra is szállíthat az új technológia birtokában, így más országok piacaiból is részesedhet.

