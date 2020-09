Így lesz egy rendezvény karbonsemleges - Mutatjuk a trükköket

Az elmúlt évtizedben rendkívüli módon felerősödtek az éghajlatváltozás kézzelfogható hatásai és ezzel párhuzamosan globálisan is megindult egy közös tenni akarás. Minden egyén, cég, iparági szereplő a saját mindennapjaiban, működésében tudja (ha egyáltalán akar) csökkenteni a kibocsátását - adott esetben a költségeit is - és ezzel hozzájárulni a klímasemleges célok eléréséhez. A Portfolio első fenntarthatósági konferenciája, a Sustainable World 2020, nemcsak nevében és témájában szól a fenntarthatóságról, hanem a szervezés első pillanatától kiemelt figyelmet kapott a minimális környezeti terhelés. Ahol pedig elkerülhetetlen volt a kibocsátás, ott karbonlábnyom számítás után a semlegesítéssel érjük el, hogy a konferencia Zero Karbon lehessen. De hogyan is működik ez a gakorlatban? Riesz Lóránt, a PANNON Pro Innovációs Kft. Zero Karbon elnevezésű Programjának projektfejlesztési vezetője mutatja be milyen adatok kellenek a számításhoz, és hogy kell elképzelni a semlegesítést.