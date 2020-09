Jócskán elmaradt a német export és import a várttól júliusban

Elmaradt a várakozástól a német export és import júliusban. Mind a kivitelben, mind a behozatalban volt növekedés az előző hónaphoz képest, de nem olyan mértékben, mint az elemzők várták, és messze elmaradva a júniusi növekedéstől.

Az előző hónaphoz képest 4,7%-kal nőtt a német export júliusban, ezzel egyben jelentősen elmaradt az elemzők által várt 13,3%-os növekedéstől. A júniusban látott jelentős növekedési ütem is kifulladt, akkor még 14,9%-kal nőtt a kivitel az országban.

Az import 1,1%-ot nőtt júliusban, ez szintén sokkal alacsonyabb, mint az elemzők által várt 10,9%-os növekedés. Az előző hónapban 7% volt az import növekedése havi bázison.

Németországban a lassuló kilábalásra mutatkoznak jelek, miután az első nyári hónapokban gyors felpattanást láttunk tavaszhoz képest több mutatóban is, majd lassabb növekedésre állt be a gazdaság. Hasonló trendeket látunk most az exportban és importban is, de hozzá kell tenni, hogy a külkereskedelemben a nagy ingadozások nem meglepőek, így egy hónap adatából nem szabad messzemenő következtetést levonni.

