Koronavírus: csúszhat a Nissan egyik legfontosabb modelljének európai gyártása

Akár hat hónapot is csúszhat a Nissan Qashqai európai gyártásának beindítása piaci források szerint.

A japán autógyártó korábban úgy tervezte, hogy a legnépszerűbb kompakt SUV-jének, a harmadik generációs Qashqai-nak a gyártása idén októberben megkezdődik a sunderlandi üzemében.

A Financial Times forrásaitól viszont most úgy értesült, hogy a gyártás nem fog elkezdődni 2021 áprilisa előtt – írja az Automotive News Europe. A beszámoló szerint ennek hátterében döntően a koronavírus-járvány megjelenése, illetve annak kedvezőtlen gazdasági és iparági hatásai állnak elsősorban.

Az egyik forrás kitért arra is, hogy a Nissan számára akár előnyös is lehet a gyártás későbbi beindítása, így ugyanis képet kaphatnak arról, hogy milyen szabadkereskedelmi megállapodást köt Nagy-Britannia az Európai Unióval. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a tárgyaló felek számos ponton nem értenek egyet egymással és a brit kormányban kisebbségben vannak azok, akik hisznek egy sikeres megállapodás megkötésében még az év vége előtt.

Ennek hiánya természetesen nagyon nehéz helyzetbe hozná az autóipar szereplőit, illetve tovább fokozná azt az évek óta tartó bizonytalanságot, amely már eddig is komoly károkat okozott a legendás brit autóiparnak. Mindezeket figyelembe véve érthető, hogy miért állítja azt a Financial Times forrása, hogy akár nyerhet is a Nissan azon, hogyha későbbre halasztja a termelésének elindítását az Egyesült Királyságban.

Címlapkép forrása: Sjoerd van der Wal/Getty Images