Világhírű professzor a magyar koronavírus-járványról: ez már ijesztő

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

Posztjában a tudós visszagondol július végi hazaköltözésére Magyarországra. Mint írja, üdítő volt normálisan élni, büszkén és néha hitetlenkedve mesélt amerikai barátainak a Magyar Csodáról, és a büszkeség napi 10-20 új fertőzés mellett jogos volt.

„Augusztus során felégettük azt az egészségi tőkét, amelyért tavasszal megdolgoztunk. Két hete, amikor 100 új fertőzést regisztráltak, akkor már az nagy számnak tűnt. A tegnapi 500 számomra ijesztő. Ez azt jelenti, hogy durván 100,000 aktív fertőzött van közöttünk, 100 magyarból egy” – vált borús hangulatra a posztja, hozzátéve: naponta több tucatnyi fertőzött egyén sétálhat el mellette, aki láthatatlanul ontja a vírust, és nem is tudja ezt magáról.

A hivatalos statisztika szerint 4706 aktív fertőzött van az országban:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 08. Koronavírus Magyarországon: megérkeztek a friss adatok

Van még talán esély szerinte, hogy az iskolák nyitva maradjanak, a munkahelyekre be lehessen járni, a boltok, szolgáltatások, és talán a színház és a mozi is nyitva maradjon, ehhez pedig az kell, amit ő is tesz:

Az új számok tükrében újra maszkot hordok.