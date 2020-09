Nemcsak a felderítésben, de a betegek elkülönítésében is nagy lemaradásban lehet a magyar járványügy

A jelenleg Magyarországon alkalmazott tesztelési protokoll nem alkalmas arra, hogy megállítsa a járvány gyors terjedését - ezt már régóta tudjuk. A járványügyi szakemberek és a döntéshozók napokban tett megnyilvánulásaból azt is sejtjük, hogy a tesztelési kapacitásaink elérhették a határt, így abban már nincs semmi meglepő, hogy a kontaktszemélyeket sem feltétlenül tesztelik. Az olvasóink történeteiből viszont úgy tűnik, hogy nemcsak nem tesztelik őket, de még a karantén elrendelése is késik - azaz a potenciálisan fertőző embereket nem tudjuk időben kivenni a társadalomból. Ezek a potenciális betegek hiába keresik fel a háziorvost, azok sokszor még a nyilvánvaló tünetek és a szoros kontaktus ellenére sem kérnek tesztet. Ilyenkor a beteg társadalmi felelősségérzetén múlik, hogy hány másikat fertőz meg.

A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.

A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A tavaszi első hullám óta érvényes járványügyi eljárásrend és tesztelési protokoll azt a célt szolgálja, hogy a társadalomból kivegyék a potenciálisan fertőző egyéneket, mielőtt azok továbbadhatnák a vírust. Az olyan gyors és már tömeges terjedés időszakában, amelyet ma Magyarországon látunk (területileg elszórt, egymástól független, visszakövethetetlen eredetű megbetegedések), ez a módszer már teljesen alkalmatlan a járvány megfékezésére, értesüléseink szerint a kivitelezés is teljesen elégtelen. Úgy tűnik ugyanis, hogy a szinte biztosan koronavírusos betegek izolálása sem megy zökkenőmentesen, nemhogy a potenciálisan fertőzők preventív jellegű elszigetelésére.

Olvasóink beszámolói alapján úgy látjuk: nagy számban előfordulhat, hogy a rendszerbe egyébként bekerült potenciális fertőzők kiszűrését az illetékes hatóságok csak jelentős késéssel végezték el, sokszor még a nyilvánvalóan beteg kontaktszemélyek többszöri jelentkezése ellenére is. Azt tudjuk, hogy a mentőszolgálat munkatársai és a tesztelést végzők túlterheltek, de jelenleg nem csak arról van szó, hogy a kontaktszemélyeket nem tesztelik, de még a házi karantént sem rendelték el, vagy már szinte feleslegesen későn tették meg azt.

Nemcsak a kevés teszttel, de a betegek karanténba rendelésével is baj van

Megkeresett minket történetével olvasónk, Béla (nevét kérésre módosítottuk, és a cikkben szereplő további nyilatkozóknál is így jártunk el). Béla augusztus 31-én érintkezett egy személlyel (legyen ő Judit), akiről nem sokkal később kiderült, hogy koronavírusos. A találkozáskor a Bélával huzamosabb ideig, több mint egy órán át közvetlen közelségben, zárt légtérben tartózkodó Judit még aznap este rosszul lett: magas lázra, fáradtságra, nehézlégzésre panaszkodott, és elmondása szerint mindez rendkívül gyorsan tört rá. Juditnak viszont a háziorvos nem rendelt el tesztet, pedig akkorra már az is kiderült hogy annak egyik kollégája aktív fertőzött.

Azaz annak ellenére, hogy Béla ismerőse kontaktszemély volt, és a koronavírusra jellemző, erős tüneteket mutatott, a fővárosi háziorvosa nem rendelt el tesztet.

Judit így magánúton, szerdán jutott teszthez, amelynek szombaton (szeptember 5.) jött meg az eredménye, hogy pozitív. Bélának saját elmondása szerint hétvégén már tünetei voltak: gyengeség, hőemelkedés jelentkezett nála.

Béla koronavírusos ismerősét hétfőn hívta a Budapesti Rendőr-főkapitányság, hogy adja le a kontaktokat, és csak ekkor helyezték őt hatósági házi karanténba. Judit aznap, szeptember 7-én adta le Bélát kontaktszemélynek, és mind a mai napig (tehát szerda délutánig) nem keresték őt a hatóságok. Ne feledjük, szombaton már igazolták Juditnál a fertőzést.

Mivel Béla érintkezett igazoltan fertőzött személlyel, és tünetei is voltak, az állami hatóságok pedig nem jelentkeztek, ezért magánúton, hétfőn (szeptember 7.) teszthez jutott, amelynek várhatóan csütörtökön érkezik meg az eredménye.

Béla esetleges megfertőződésétől (tehát augusztus 28-tól vagy 31-től) számítva tehát a legjobb esetben is 10 napnak kell eltelnie, mire Béla pozitivitása igazolt lesz, és izolálják őt a társadalomból. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a 10 nap csak azért ennyi, mert Béla saját felelősségét érezve magánúton vásárolt tesztet, az állami járványügyben illetékes hatóságok mind a mai napig nem keresték fel, ráadásul a folyamat még lassabb lett volna, hiszen az őt potenciálisan megfertőző Judit szintén magánúton szerzett tesztet, mert a háziorvos nem kérte azt. Béla ismerősének pozitív tesztje után önkéntes karanténba vonult, az aktív fertőzöttel való, augusztus 31-i találkozás és annak pozitív tesztje (szeptember 5.) között viszont saját elmondása szerint

legalább 25 emberrel érintkezett közvetlenül, hosszú időn át, zárt térben.

Napokat késhetnek

Nem sokkal Béla megkeresése után hallottunk egy másik olvasónktól, Lucától egy ehhez nagyon hasonló történetet. Lucánál augusztus 29-i hétvégén járt látogatóban egy ismerőse, aki már kétnapos ottlétekor erős fáradtságra panaszkodott, hétfőn pedig magas láz és hasmenés jelentkezett nála. Felhívta a háziorvosát, aki az erőteljes tünetek miatt tesztet kért, amit szeptember 1-én, kedden el is végeztek, és már csütörtökön, szeptember 3-án bebizonyosodott, hogy az illető megfertőződött. Eddig a hatósági eljárás példásan gyors és hatékony volt, de a kontaktkutatásnál jöttek a problémák.

Lucát csütörtökön leadta az ismerőse kontaktszemélynek, és még aznap délután hívta egy adatfelvevő, aki pontos tájékoztatást nem tudott adni a teendőkről, hiszen nem ez a feladata, viszont azt ígérte, hogy az adatok továbbítása után megkeresik Lucát a járványügyi hatóságok egy e-mailben várhatóan még másnap, amiben pontosan, részletesen leírnak minden tudnivalót.

Ez történt szeptember harmadikán, csütörtökön, és az e-mail azóta sem érkezett meg.

Luca kontaktszemélyként tehát semmilyen tájékoztatást nem kapott arról, hogy mi a teendője, senki nem figyelmeztette arra, hogy ne hagyja el a lakhelyét. A tünetek eközben múlt hétvégén, szeptember 5-én megjelentek nála. Itt is az történt, ami Béla esetében: Luca is saját felelősségére hivatkozva nem hagyta el a lakását, amint igazolódott ismerőse fertőzöttsége, de a hatóságok erre semmilyen utasítást nem adtak. A probléma az egészben, hogy amennyiben valaki kevésbé felelősségteljesen viselkedik, az jelen helyzetben könnyen tudná terjeszteni a vírust, hiszen semmilyen járványügyi korlátot nem támaszt velük szemben a rendszer.

Cikkünk megjelenésekor írt nekünk Luca, hogy ma délután 4 óra előtt végül megkapta a várt e-mailt, az adatfelvételtől számított 6 napos késéssel. Olvasónk elmondása szerint a levélben azt írják, hogy amennyiben tünetek jelentkeztek nála, akkor fel kell keresnie a háziorvost, és egyben elrendelték számára a hatósági házi karantént.

Luca gondolkodott rajta, hogy magánúton beszerezzen egy tesztet, de mivel egyértelmű tünetei vannak, attól tart, hogy a magánintézmény nem végzi el a tesztet, miközben a háziorvos pont az egyébként enyhe tünetek miatt nem fog tesztet elrendelni.

A háziorvoson nagyon sok múlik

Egy harmadik olvasói történetből arra következtethetünk (és ez már a fenti két történetből is jól látszik), hogy a tesztelés elrendelése a háziorvos hozzáállásán is múlik. Olvasónk, Viktor anyukájánál augusztus 28-án igazolták a koronavírus-fertőzést. Viktort ettől számítva 3-4 napra keresték meg a hatóságok, és helyezték házi karanténba, és ugyanígy jártak el Viktor kedvesével is, aki szintén érintkezett a fertőzött személlyel.

És bár Viktor is és kedvese is kontaktszemély volt, a protokoll szerint így tesztelni kell őket, de egyiküknél sem rendeltek el tesztet.

Ezért mindketten a háziorvoshoz fordultak, hogy teszteljék őket, de Viktor kedvesének a háziorvos azt a választ adta, hogy jelen esetben csak akkor tesztelik őt, ha erről határozat érkezik a járványügyi hatóságoktól. Viktor háziorvosa viszont indokoltnak látta a tesztet, mivel szoros kontaktról van szó, így annak ellenére, hogy a kontaktkutatást végző szerv nem rendelte el Viktor tesztelését, a háziorvos mintavételt kért, amely később igazolta, hogy Viktor nem kapta el a fertőzést. Ebben az a különösen érdekes, hogy felveti a kérdést: mi is a háziorvos teendője ebben az esetben, és hogy lehet, hogy bizonyos, egészen egyértelmű helyzetben nem kér a háziorvos tesztet, máskor, kevésbé enyhe helyzetben pedig igen. Úgy látszik tehát, hogy a háziorvosnak nagy a mérlegelési lehetősége, és így a hozzáállásán is sok múlik.

Olvasónk emellett további érdekességre is felhívta a figyelmet: az ismert tény, hogy a kontaktszemélyeknek 14 nap kötelező házi karanténban kell lenniük, és két negatív tesztet kell produkálniuk, ha „szabadulni” akarnak, Viktor igazoltan koronavírusos anyukája viszont azt a tájékoztatást kapta, hogy a pozitív teszttől számítva 10 napon belül egy e-mailes nyilatkozat után (amelyben jó egészségi állapotról számol be), negatív teszt nélkül is elhagyhatja a karantént. Ha ez igaz, akkor a koronavírusos betegekre kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak, mint a kontaktszemélyekre. Megkerestük az operatív törzset ezzel kapcsolatban, de több mint egy hét után sem kaptunk választ. A valósághoz hozzátartozik, hogy Viktor anyukája nagyon enyhe tüneteket mutatott, és állítólag a lefutás kései szakaszában már nem olyan fertőző a vírus – ez magyarázhatja azt is, hogy Viktor szoros kontaktként sem kapta el a betegséget.

Hatalmas a lemaradásunk a járvánnyal szemben

A Magyarországon érvényben levő tesztelési protokollt már csak nagyon kevés ország használja, mert az már nem alkalmas a vírus terjedésének megállítására. A kontaktkutatásra alapuló tesztelés hatékony lehetett, amikor kis számú csoportos fertőzésről van szó, de ekkor is rendkívül fontos a kutatást végző hatóságok gyorsasága. Megelőző jelleggel, valamint a fertőzöttekkel nem érintkező, de egyébként enyhe tüneteket mutató személyeknél csak ritkán végzünk teszteket. Nem tűnik tehát igaznak az a napjainkban népszerű tévhit, hogy a több teszt miatt lett több beteg, a valóságban ez pont fordítva van: a felfutó betegségszám okozott több tesztet, hiszen több gyanús esetnél és több kontaktnál automatikusan megnő a tesztek száma. Ezt a tényezőt tompítják a kontaktkutatáson túlnyúló és magánúton elvégzett tesztelések, de nem tudjuk, hogy számosságukban ezek hogyan alakulnak. Több járványügyi szakember (így Merkely Béla, Röst Gergely és Szlávik János) is arra hívja fel a figyelmet, hogy a második hullámban rosszabb a detektálási arányunk, mint az elsőben. Ez azt jelenti, hogy nem igaz az az implicit állítás, hogy a több teszt miatt futott fel a fertőzések száma, az okság pont fordított.

A fentiekből pedig az látszik, hogy még a kontaktoknál sem mindig végzünk már állami teszteket.

Lehet róla hallani, hogy a tesztelési kapacitások elérték a határaikat, és a tesztet végző szakemberek túlterheltek, és ezt a fenti esetek is alátámasztják. Rétvári Bence, az EMMI államtitkára ma úgy nyilatkozott, hogy a tesztek önmagukban nem tudják megakadályozni a megfertőződést. Ez kétségtelenül így van, és ma már az is igaz, hogy a jelenleg alkalmazott protokoll semennyire nem alkalmas a járvány lassítására. Az még valóban kis baj, hogy a már izolált kontaktszemélyeket nem teszteljük, sokkal nagyobb baj azonban, hogy a fenti példák szerint még csak nem is izoláljuk őket, vagy nagyon későn. A teszteken belül megugró pozitivitási ráta is arra utal, hogy a járvány kicsúszott a hatóságok kezei közül.

Nemcsak a magyar lakosságot, de a magyar járványügyet is felkészületlenül érte a hirtelen berobbanó második hullám, és úgy látszik, hogy a jelenlegi felkészültségi szintünk nagyon hamar elégtelennek bizonyult.

Címlapkép: Getty Images