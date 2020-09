Elárulta Varga Mihály, mekkora gazdasági visszaeséssel számol a kormány

5-6%-os GDP-visszaeséssel számol az idei évre a magyar kormány - mondta el Varga Mihály a Hell Energy Magyarország Kft. új üzemének átadóján.

Átadták csütörtökön az energia- és üdítőitalokat gyártó Hell Energy Magyarország Kft. tejeskávé töltő üzemét, a Hell Energy Coffee-t a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszó határában, a beruházás nyolcmillliárd forintba került, amelyhez a kormány négymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott.

Az avatáson Varga Mihály pénzügyminiszter azt mondta: ez a társaság, mint ahogy a magyar gazdaság, a koronavírus-járvány ellenére is működik, jól teljesít, az emberek dolgoznak, "van ok a bizakodásra", a nehéz körülmények mellett a gazdaság teljesíteni képes.

A miniszter úgy fogalmazott: a válság egyben lehetőség is, és bár a gazdaság nem maradt olyan mint a járvány előtt, de prosperál, beruházások valósulnak meg, mint ahogy itt, Szikszón is. Nem szorulunk külső segítségre, "egyedül is megvagyunk", annak ellenére, hogy a globális hatások alól nem tudjuk kivonni magunkat, az exportpiacok szűkülése miatt új kihívásokkal kellett szembenézni - tette hozzá.

Varga Mihály arról is szólt, hogy az év egészében 5-6 százalékos visszaeséssel számol a kormány,

de a magyar gazdaság reagáló képessége erős, a gazdaságvédelmi és munkahelyfenntartó lépések tovább folytatódnak, számos gazdasági könnyítést, fejlesztési támogatásokat vezettek be a cégek érdekében. Erre a 2013 óta tartó gazdasági növekedés teremtette meg az alapokat.

A mostani nehéz időszakban a magyar külkereskedelem pozitív szaldót produkál, a magyar gazdaság erre is képes - tette hozzá.

