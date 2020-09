Hivatalos: rövidesen új autópálya épül Magyarországon, ami eléri a horvát határt is

Hamarosan elkezdődhetnek az M6 autópálya befejezését jelentő Bóly-Ivándárda közötti szakaszon a kivitelezési munkálatok, mivel az ezt célzó közbeszerzési eljárás ajánlattételi határideje június 30. volt és már a területszerzés is 98%-os arányú – írja társoldalunk, a HelloVidék. A lap a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) szakembereit kérdezte a horvát határig tartó beruházás aktualitásairól és ennek során kiderült az is, hogy a horvát oldalon már megkezdődött az Eszék és a magyar határon lévő Pélmonostor közötti autópálya-szakasz építése. Mindez néhány éves távon nagy előnyöket jelent majd a magyar autósoknak, akik a dél-horvát tengerpartokra igyekeznek az M6-oson át. Emellett az is lényeges, hogy folytatódik az „M60 Pécs-Barcs országhatár közötti szakasz előkészítése” projekt keretein belül az M60 gyorsforgalmi út tervezése is, amely szintén egészen a magyar–horvát határig vezet majd.