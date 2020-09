Kapkodnak a diákok után a cégek - Jól járnak a fiatal munkaerővel

Jelenleg ugyan még bizonytalan a helyzet a hazai munkaerőpiacon, hosszú távon (feltéve ha lesz Covid-19 vakcina) megoldódhatnak a problémák, sőt, ismét munkaerőhiányos állapot léphet fel. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a demográfiai helyzet nem változott: még mindig többen lépnek ki a piacról, mint ahányan érkeznek oda. Az atipikus foglalkoztatási formák, mint amilyen a nyugdíjas- vagy diákszövetkezeten keresztüli foglalkoztatás is, használható megoldáts jelenthet a folyton változó gazdasági környezetben, mint amilyen a mostani is. De vajon jelenleg szükségük van-e a magyar munkaadóknak diákokra, és ha igen, mekkora bért tudnak nekik ajánlani - ennek járt utána a Pénzcentrum, megszólaltatva a legnagyobb piaci szereplők közül hármat.

2020 tavaszán nagyon fordult a világ, és az évek óta tartó munkaerőhiány egy csapásra munkanélküliséggé változott a koronavírus-járvány nyomán. Az egyes szektorok azonban nem egyformán érintettek, van ahol mind a mai napig nagy szükség van további munkaerőre.

Nem csak az átmeneti időszakban, de "békeidőben" is népszerű a hazai vállalatok körében a diákmunkások alkalmazása: sokan nem csak nyáron számítanak rájuk, de a szorgalmi időszakban is várják akár részmunkaidőben is a tanulói jogviszonnyal rendelkezőket.

"Ha egy cég egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató hallgatókat alkalmaz, jobban megéri diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatni őket, hiszen így mentesül a járulékfizetési kötelezettségek alól, másrészt a toborzást, a kiválasztást és a szükséges adminisztrációt a diákszövetkezet átvállalja" - mondta el a Pénzcentrumnak Tóth Rozália, a Prohuman Diákmunka operatív igazgatója.

A diákmunkásként gyakornokoskodók bruttó bérét ugyanis kevesebb közteher terheli, mint ha a cég a saját állományába venné őt. Az iskolaszövetkezetnek nem kell fizetnie a munkáltatói szociális, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást, amit munkaviszonyban igen, a diák bruttó bérét pedig csak az SZJA terheli, nyugdíjjárulék nem. Ez azt jelenti, hogy azonos nettó fizetés esetén a munkáltatónak több, mint 30 százalékkal többe kerül egy gyakornok, ha saját állományába veszi, mintha iskolaszövetkezeten keresztül alkalmazná.

Nem meglepő tehát, hogy a cégek örömmel foglalkoztatnak diákokat. A Pénzcentrumnak több diákszövetkezet vezetője beszélt arról, milyen lehetőségei vannak a dolgozni vágyó fiataloknak most, hogyan zajlik a betanítás, és arra is kitértek, a különböző munkakörökben mennyi pénzt lehet keresni.

