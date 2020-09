Koronavírus: ritkán látni akkora robbanást a világban, mint ami Magyarországon és Csehországban történik

Átnézve a világ legtöbb országának friss járványgörbéjét, nem nagyon látunk olyan gyors emelkedést, mint ami Csehországban és Magyarországon az elmúlt két hétben bekövetkezett. Három, illetve ötszörösére ugrott ugyanis a napi esetszám az egyhetes mozgóátlag alapján. Izraelben, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Arab Emírségekben nagyjából duplázódott, Indonéziában és Argentínában mintegy másfélszereződött ez a szám. Tényleg erősen robbant be tehát nálunk és a cseheknél a járvány második hulláma, és ez oda vezetett, hogy míg a 82 milliós Németországban napi 1500, a 23 milliós Romániában napi 1300 új koronavírus-fertőzöttet találnak, addig a 10 milliós cseheknél szintén 1500-at, idehaza pedig már csaknem ezret. Nyugtalanító, hogy a brit, a belga és a holland járvány is hirtelen felerősödött, a spanyol, a francia, az argentin és az indiai pedig egyre csak erősödik. Mindezek nyomán az elmúlt 24 órában új rekordot döntött, 320 ezerre ugrott a világszerte egy nap alatt talált igazolt fertőzöttek száma.

A legfrissebb adatok szerint új napi csúcsra, 320 ezer fővel 28,5 millió főre ugrott a világszerte újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, de a 7 napos mozgóátlag még 270 ezer főnél maradt. A napi esetszám közel egyharmada Indiához köthető, és több tízezres esetszámot jegyeztek fel az Egyesült Államokban és Brazíliában is. Tízezer körüli, vagy afeletti napi esetszámot közöltek még Argentínából, Kolumbiából, Spanyolországból és Franciaországból.

A legtöbb, 6,5 millió igazolt fertőzöttet közlő Egyesült Államokban hatalmas kilengéseket mutatnak az elmúlt napok új esetszámai, hiszen 24 és 47 ezer közötti vannak az adatok, de a 7 napos mozgóátlagból adódó trend határozottan lefelé tart és közelíti a napi 35 ezer esetet. Közben sajnos már 193 ezren elhunytak ott a fertőzésben, ami messze a legmagasabb esetszám minden országot tekintve.

A második legtöbb, 4,6 millió igazolt fertőzöttet mutató távol-keleti Indiában csaknem reménytelennek tűnik a helyzet a járvány megfékezésére, hiszen az esetszámuk már megközelítette a napi 100 ezer főt, így a mozgóátlag is meredeken felfelé tart és már meghaladta a 90 ezret. A betegségben elhunytak száma hivatalosan 77 ezer főnél jár. A szintén nagy népsűrűségű Bangladesben stabilizálódott a helyzet, miközben Indonéziában még intenzíven felfelé tart a görbe, hiszen az utóbbi napokban 4 ezer fő körüli friss esetet jelentettek.

Távol-Keleten maradva közben Japánban és Dél-Koreában a közelmúltban bevezetett korlátozó intézkedések hatására szépen süllyed a járványgörbe, viszont figyelemre méltó, hogy a fülöp-szigeteki a gyors süllyedés után újra északnak vette az irányt.

A harmadik legtöbb igazolt esetet produkáló dél-amerikai Brazíliában nagy napi kilengések mellett még mindig 40 ezer fő körüli új fertőzöttről adnak számot a hatóságok naponta, de a mozgóátlag a megelőző napok hirtelen alacsonyabb esetszámai miatt most beszakadt (várhatóan vissza is ugrik majd). A betegséghez köthető igazolt elhunytak száma 130 ezer főnél jár. Amint látható az ábrán, Argentína járványügyi helyzete fokozottan kedvezőtlen: ott napok óta kissé 10 ezer feletti új igazolt esetszámot közölnek. Chilében és Peruban a jelek szerint sikerült megfogni a járvány felfutását. Kolumbiában ez még nem jelenthető ki egyértelműen, mert 5-16 ezer fő között leng ki a napi új esetszám.

A Közel-Keleten minapi hír, hogy Izraelt a jövő héttől teljesen lezárják hetekre napi 2 ezerről 3-4 ezer közé ugrott a napi esetszám. Közben Irán a hivatalos adatok szerint féken tartja a járványt, míg Irakban egyre emelkedik a görbe és a napi 5 ezres fertőzési számot közelíti. Figyelemre méltó az Egyesült Arab Emírségek, ahol az augusztus végi 400-500-ról hirtelen 1000 közelébe ugrott a napi esetszám.

A főbb nyugat-európai országok közül a spanyoloknál szó szerint tombol a járvány: a napi esetszámok 9-26 ezer fő közöttiek, így a 7 napos mozgóátlag már 10 ezer fő közelében jár, ami a tavaszi csúcspontot már jócskán lehagyta. A francia járványhelyzet is csak egyre romlik: már a tavaszi 8 ezer feletti csúcspontot közelíti a 7 napos mozgóátlag, míg a németeknél és olaszoknál csak 1500 körül ingadozik, igaz utóbbiaknál gyors romlást látunk a napi esetszánban. Az Egyesült Királyságban augusztus végén még napi 1300-1700 új esetet láttunk, ez tegnapra 3500 fölé ugrott, így a mozgóátlag is intenzíven emelkedni kezdett. Ezért egyre többen beszélnek a szigetországban arról, hogy a 6 főben korlátozott társas összejövetelek a karácsonyi nagy családi ünnepségeknek is betesz.

Közben Belgiumban újra felerősödött a járvány terjedése: a néhány nappal ezelőtti napi 200-500 közötti új esetszám hirtelen ezer közelébe ugrott és kísértetiesen hasonló számok látszanak Hollandiában is. A korábban példás fegyelemmel alacsony esetszámokat produkáló Dániában 100 körülről pár nap alatt háromszorozódott a napi esetszám.

Az észak-európai országokban továbbra is kontroll alatt tartott a járvány terjedése a napi alacsony új esetszámok mellett.

A fenti grafikonokat átnézve

csak elvétve találunk olyan gyors emelkedést a görbéken, mint ami az alábbi grafikonon a magyar és cseh járványhelyzetet jellemzi most a második hullámban.

A cseheknél a friss esetszám már az 1500-at közelíti (a magyar az 1000-et), noha pár napja még csak 500-700 között ingadozott (a magyarnál 300-500 között). Mindez azt jelenti, hogy a közel 10 milliós Csehországban több új esetet találnak, mint a több mint dupla akkora népességű Romániában (1300 körüli az esetszám, stagnáló mozgóátlag) és ugyanannyit, mint a nyolcszor akkora népességű Németországban.

Közben az 50 milliós Ukrajnában tegnap már átlépte a 3 ezret az új esetszám, így a 7 napos mozgóátlag is folyamatosan emelkedik. Figyelemre méltó, hogy a nyugati szomszédunkban, Ausztriában a megelőző hetekre jellemző 200-400 közötti új esetről hirtelen 500-700 közé ugrott a napi új fertőzötteké, így a mozgóátlag is újra emelkedik.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán. Vegyvédelmi ruhába öltözött katonák fertőtlenítenek egy buszt a járványügyi bevetési egység gyakorlatán az Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi tömbjében, Budapesten 2020. augusztus 27-én.